https://ria.ru/20230904/vertolet-1894077328.html
В Минске сочли нарушение границы польским вертолетом ошибкой летчиков
В Минске сочли нарушение границы польским вертолетом ошибкой летчиков - РИА Новости, 04.09.2023
В Минске сочли нарушение границы польским вертолетом ошибкой летчиков
Белоруссия не расценивает нарушение польским военным вертолетом государственной границы как провокацию, это была ошибка летчиков из-за их низкой подготовки,... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T14:06
2023-09-04T14:06
2023-09-04T14:06
в мире
белоруссия
виктор хренин
ми-24
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893763845_571:0:3213:1486_1920x0_80_0_0_2016035b14be323014d423b8cb5a3472.jpg
МИНСК, 4 сен – РИА Новости. Белоруссия не расценивает нарушение польским военным вертолетом государственной границы как провокацию, это была ошибка летчиков из-за их низкой подготовки, заявил агентству Sputnik министр обороны республики Виктор Хренин. Погранкомитет Белоруссии сообщил 1 сентября, что польский военный вертолет Ми-24 нарушил белорусское воздушное пространство в Берестовицком районе Гродненской области. По данным белорусских пограничников, польский вертолет на предельно малой высоте пересек границу, залетел на глубину до 1200 метров в Белоруссию, а затем вернулся обратно. В МИД Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Польши Войцех Филимонович, от польской стороны потребованы соответствующие разъяснения и проведение тщательного расследования инцидента. "Это не что иное, как низкая подготовка летчика", – приводит слова Хренина агентство. Он отметил, что белорусская сторона идентифицировала и знала цель полета польского военного вертолета, когда он нарушил воздушное пространство республики, - вертолет занимался патрулированием. Хренин обратил внимание, что белорусские военные сохраняют взаимодействие с польской стороной в рамках обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20230831/vagner-1893368972.html
белоруссия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893763845_902:0:2883:1486_1920x0_80_0_0_9c8c9c447f785199fa837a4705b48933.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, виктор хренин, ми-24, польша
В мире, Белоруссия, Виктор Хренин, Ми-24, Польша
В Минске сочли нарушение границы польским вертолетом ошибкой летчиков
Хренин: Белоруссия не считает нарушение границы польским вертолетом провокацией