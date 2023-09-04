https://ria.ru/20230904/vertolet-1894077328.html

В Минске сочли нарушение границы польским вертолетом ошибкой летчиков

В Минске сочли нарушение границы польским вертолетом ошибкой летчиков - РИА Новости, 04.09.2023

В Минске сочли нарушение границы польским вертолетом ошибкой летчиков

Белоруссия не расценивает нарушение польским военным вертолетом государственной границы как провокацию, это была ошибка летчиков из-за их низкой подготовки,... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T14:06

2023-09-04T14:06

2023-09-04T14:06

в мире

белоруссия

виктор хренин

ми-24

польша

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МИНСК, 4 сен – РИА Новости. Белоруссия не расценивает нарушение польским военным вертолетом государственной границы как провокацию, это была ошибка летчиков из-за их низкой подготовки, заявил агентству Sputnik министр обороны республики Виктор Хренин. Погранкомитет Белоруссии сообщил 1 сентября, что польский военный вертолет Ми-24 нарушил белорусское воздушное пространство в Берестовицком районе Гродненской области. По данным белорусских пограничников, польский вертолет на предельно малой высоте пересек границу, залетел на глубину до 1200 метров в Белоруссию, а затем вернулся обратно. В МИД Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Польши Войцех Филимонович, от польской стороны потребованы соответствующие разъяснения и проведение тщательного расследования инцидента. "Это не что иное, как низкая подготовка летчика", – приводит слова Хренина агентство. Он отметил, что белорусская сторона идентифицировала и знала цель полета польского военного вертолета, когда он нарушил воздушное пространство республики, - вертолет занимался патрулированием. Хренин обратил внимание, что белорусские военные сохраняют взаимодействие с польской стороной в рамках обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20230831/vagner-1893368972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, виктор хренин, ми-24, польша