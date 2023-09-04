Путин поприветствовал участников Восточного экономического форума
Путин направил телеграмму участникам и гостям Восточного экономического форума
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастники Восточного экономического форума во Владивостоке
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам Восточного экономического форума заявил, что важно определить пути формирования новых логистических цепочек, обеспечения продовольственной безопасности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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"В ходе пленарного заседания форума, а также его панельных сессий и тематических "круглых столов" предстоит обсудить перспективы расширения торговой, инвестиционной и научно-технической кооперации. Важно определить пути формирования новых, максимально эффективных производственных и логистических цепочек, модернизации транспортных и энергетических систем, а также обеспечения продовольственной и экологической безопасности в регионе", - отметил президент.
Российский лидер отметил, что форум утвердился как авторитетное и представительное международное мероприятие, создающее возможности для прямого, содержательного общения бизнесменов, политиков, общественных деятелей и экспертов из различных стран. Он подчеркнул, что на форуме "традиционно рассматриваются наиболее актуальные задачи экономического, социального и инфраструктурного развития российского Дальнего Востока, а также многие аспекты взаимодействия и интеграционных связей на всем обширном пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона".
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"Главная тема нынешнего форума "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию" отражает стремление России к построению конструктивных отношений со всеми заинтересованными зарубежными партнерами. Наша страна в полной мере открыта к широкому диалогу по насущным вопросам региональной повестки дня, намерена и впредь активно участвовать в усилиях по построению в АТР системы межгосударственных отношений, основанной на равноправии, взаимной выгоде и уважении законных интересов друг друга", - говорится в телеграмме.
Путин пожелал участникам Восточного экономического форума конструктивных, плодотворных дискуссий и всего самого доброго.