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Комитет Рады поддержал увольнение Умерова с поста главы Фонда госимущества - РИА Новости, 04.09.2023
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18:09 04.09.2023 (обновлено: 20:45 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/umerov-1894158634.html
Комитет Рады поддержал увольнение Умерова с поста главы Фонда госимущества
Комитет Рады поддержал увольнение Умерова с поста главы Фонда госимущества - РИА Новости, 04.09.2023
Комитет Рады поддержал увольнение Умерова с поста главы Фонда госимущества
Комитет по вопросам экономики Верховной Рады Украины поддержал в понедельник отставку Рустема Умерова с поста председателя фонда госимущества (ФГИУ), сообщил... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T18:09
2023-09-04T20:45
украина
в мире
верховная рада украины
алексей резников
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Комитет по вопросам экономики Верховной Рады Украины поддержал в понедельник отставку Рустема Умерова с поста председателя фонда госимущества (ФГИУ), сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Владимир Зеленский ранее заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначении главы фонда госимущества Рустема Умерова на эту должность. "Комитет по экономике поддержал увольнение Рустема Умерова с должности председателя Фонда госимущества. Далее - голосование в Раде. Все идет по плану", - написал Железняк. По его словам, Умеров также официально подал заявление об отставке из фонда госимущества.Позже Железняк сообщил, что глава антимонопольного комитета Украины Ольга Пищанская покидает должность и будет назначена главой фонда госимущества вместо Рустема Умерова. Однако, по его словам, "пока что не все кандидаты антимонопольного комитета и фонда госимущества согласились на такую ротацию. По его данным, вопрос отложили на неделю.
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украина, в мире, верховная рада украины, алексей резников, владимир зеленский
Украина, В мире, Верховная Рада Украины, Алексей Резников, Владимир Зеленский
Комитет Рады поддержал увольнение Умерова с поста главы Фонда госимущества

Комитет Рады поддержал отставку Умерова с поста главы Фонда госимущества Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Комитет по вопросам экономики Верховной Рады Украины поддержал в понедельник отставку Рустема Умерова с поста председателя фонда госимущества (ФГИУ), сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский ранее заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначении главы фонда госимущества Рустема Умерова на эту должность.
«
"Комитет по экономике поддержал увольнение Рустема Умерова с должности председателя Фонда госимущества. Далее - голосование в Раде. Все идет по плану", - написал Железняк.
По его словам, Умеров также официально подал заявление об отставке из фонда госимущества.
Позже Железняк сообщил, что глава антимонопольного комитета Украины Ольга Пищанская покидает должность и будет назначена главой фонда госимущества вместо Рустема Умерова. Однако, по его словам, "пока что не все кандидаты антимонопольного комитета и фонда госимущества согласились на такую ротацию. По его данным, вопрос отложили на неделю.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
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УкраинаВ миреВерховная Рада УкраиныАлексей РезниковВладимир Зеленский
 
 
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