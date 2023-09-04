https://ria.ru/20230904/umerov-1894158634.html

Комитет Рады поддержал увольнение Умерова с поста главы Фонда госимущества

Комитет Рады поддержал увольнение Умерова с поста главы Фонда госимущества - РИА Новости, 04.09.2023

Комитет Рады поддержал увольнение Умерова с поста главы Фонда госимущества

Комитет по вопросам экономики Верховной Рады Украины поддержал в понедельник отставку Рустема Умерова с поста председателя фонда госимущества (ФГИУ), сообщил... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T18:09

2023-09-04T18:09

2023-09-04T20:45

украина

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верховная рада украины

алексей резников

владимир зеленский

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Комитет по вопросам экономики Верховной Рады Украины поддержал в понедельник отставку Рустема Умерова с поста председателя фонда госимущества (ФГИУ), сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Владимир Зеленский ранее заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначении главы фонда госимущества Рустема Умерова на эту должность. "Комитет по экономике поддержал увольнение Рустема Умерова с должности председателя Фонда госимущества. Далее - голосование в Раде. Все идет по плану", - написал Железняк. По его словам, Умеров также официально подал заявление об отставке из фонда госимущества.Позже Железняк сообщил, что глава антимонопольного комитета Украины Ольга Пищанская покидает должность и будет назначена главой фонда госимущества вместо Рустема Умерова. Однако, по его словам, "пока что не все кандидаты антимонопольного комитета и фонда госимущества согласились на такую ротацию. По его данным, вопрос отложили на неделю.

https://ria.ru/20230904/umerov-1894033650.html

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украина, в мире, верховная рада украины, алексей резников, владимир зеленский