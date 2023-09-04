https://ria.ru/20230904/umerov-1894033650.html
Эксперт прокомментировал назначение Умерова главой Минобороны Украины
Эксперт прокомментировал назначение Умерова главой Минобороны Украины - РИА Новости, 04.09.2023
Эксперт прокомментировал назначение Умерова главой Минобороны Украины
Рустем Умеров, которого прочат в министры обороны Украины, воспитанник скрывающегося в Америке турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена и ставленник США,... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T11:31
2023-09-04T11:31
2023-09-04T11:31
украина
руслан бальбек
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владимир зеленский
сша
фетхуллах гюлен
в мире
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Рустем Умеров, которого прочат в министры обороны Украины, воспитанник скрывающегося в Америке турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена и ставленник США, заявил РИА Новости экс-депутат от Крыма и политический эксперт Руслан Бальбек. Накануне Владимир Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны страны и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность. Умеров является крымским татарином, одно время жил в Крыму. Являлся советником лидера запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Мустафы Джемилева. В понедельник Резников заявил, что подал в Верховную раду Украины заявление об отставке с поста министра обороны. "Кандидатура нового министра обороны лучше всего подходит для страны, которая сама ничего не решает. Этот человек не имеет отношения ни к украинскому, ни к крымскотатарскому народу, так как он воспитывался в пенатах проповедника Фетулаха Гюлена, а политическую огранку получил в стенах Международного республиканского комитета США (IRI)", - считает Бальбек. По его мнению, кандидатура нового министра - это назначение проводника интересов коллективного Запада. "Впрочем, вполне возможно, это связано и с тем, что предыдущий министр не умел правильно делиться, а Умеров, прошедший меджлисовскую закалку, набил руку на откатах и распилах. Возможно, именно этот талант сейчас особо востребован на Украине, потому что поставки оружия воюющей стране - это бездонная бочка, причем, из чистого золота", - добавил он. Бальбек также выразил мнение, что Вашингтон намерен активнее использовать национальный фактор для оправдания любой агрессии против Крыма в глазах мировой общественности. При этом, как считает эксперт, США будут "продвигать нарратив на внешнем контуре и внутри страны про "угнетаемую российскими властями нацию" на фоне оказанного доверия в Киеве". Он считает, что данное возможное назначение "подтверждает, что США являются вдохновителями войны на Украине, а расчет идет гибелью простых украинских солдат". Издание "Украинская правда" 10 августа сообщало, что Зеленский ищет замену Резникову, на должность было как минимум два кандидата – министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Позднее депутат Рады Алексей Гончаренко сообщал, что кандидаты на пост главы минобороны Украины отказались от этой должности.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230904/reznikov-1894032838.html
https://ria.ru/20230904/otstavka-1894022874.html
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украина, руслан бальбек, верховная рада украины, владимир зеленский, сша, фетхуллах гюлен, в мире
Украина, Руслан Бальбек, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский, США, Фетхуллах Гюлен, В мире
Эксперт прокомментировал назначение Умерова главой Минобороны Украины
Бальбек назвал возможного главу Минобороны Украины Умерова ставленником США
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Рустем Умеров, которого прочат в министры обороны Украины, воспитанник скрывающегося в Америке турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена и ставленник США, заявил РИА Новости экс-депутат от Крыма и политический эксперт Руслан Бальбек.
Накануне Владимир Зеленский
заявил об отставке Резникова с поста министра обороны страны и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность. Умеров является крымским татарином, одно время жил в Крыму. Являлся советником лидера запрещенной в России
экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Мустафы Джемилева
. В понедельник Резников заявил, что подал в Верховную раду
Украины заявление об отставке с поста министра обороны.
Вышинский назвал министра обороны Украины Резникова козлом отпущения
"Кандидатура нового министра обороны лучше всего подходит для страны, которая сама ничего не решает. Этот человек не имеет отношения ни к украинскому, ни к крымскотатарскому народу, так как он воспитывался в пенатах проповедника Фетулаха Гюлена, а политическую огранку получил в стенах Международного республиканского комитета США (IRI)", - считает Бальбек.
По его мнению, кандидатура нового министра - это назначение проводника интересов коллективного Запада.
"Впрочем, вполне возможно, это связано и с тем, что предыдущий министр не умел правильно делиться, а Умеров, прошедший меджлисовскую закалку, набил руку на откатах и распилах. Возможно, именно этот талант сейчас особо востребован на Украине, потому что поставки оружия воюющей стране - это бездонная бочка, причем, из чистого золота", - добавил он.
Бальбек также выразил мнение, что Вашингтон
намерен активнее использовать национальный фактор для оправдания любой агрессии против Крыма в глазах мировой общественности. При этом, как считает эксперт, США будут "продвигать нарратив на внешнем контуре и внутри страны про "угнетаемую российскими властями нацию" на фоне оказанного доверия в Киеве".
Он считает, что данное возможное назначение "подтверждает, что США являются вдохновителями войны на Украине, а расчет идет гибелью простых украинских солдат".
Издание "Украинская правда" 10 августа сообщало, что Зеленский ищет замену Резникову, на должность было как минимум два кандидата – министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Позднее депутат Рады Алексей Гончаренко
сообщал, что кандидаты на пост главы минобороны Украины отказались от этой должности.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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