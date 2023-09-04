https://ria.ru/20230904/umerov-1894033650.html

Эксперт прокомментировал назначение Умерова главой Минобороны Украины

Эксперт прокомментировал назначение Умерова главой Минобороны Украины - РИА Новости, 04.09.2023

Эксперт прокомментировал назначение Умерова главой Минобороны Украины

Рустем Умеров, которого прочат в министры обороны Украины, воспитанник скрывающегося в Америке турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена и ставленник США,... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T11:31

2023-09-04T11:31

2023-09-04T11:31

украина

руслан бальбек

верховная рада украины

владимир зеленский

сша

фетхуллах гюлен

в мире

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Рустем Умеров, которого прочат в министры обороны Украины, воспитанник скрывающегося в Америке турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена и ставленник США, заявил РИА Новости экс-депутат от Крыма и политический эксперт Руслан Бальбек. Накануне Владимир Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны страны и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность. Умеров является крымским татарином, одно время жил в Крыму. Являлся советником лидера запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Мустафы Джемилева. В понедельник Резников заявил, что подал в Верховную раду Украины заявление об отставке с поста министра обороны. "Кандидатура нового министра обороны лучше всего подходит для страны, которая сама ничего не решает. Этот человек не имеет отношения ни к украинскому, ни к крымскотатарскому народу, так как он воспитывался в пенатах проповедника Фетулаха Гюлена, а политическую огранку получил в стенах Международного республиканского комитета США (IRI)", - считает Бальбек. По его мнению, кандидатура нового министра - это назначение проводника интересов коллективного Запада. "Впрочем, вполне возможно, это связано и с тем, что предыдущий министр не умел правильно делиться, а Умеров, прошедший меджлисовскую закалку, набил руку на откатах и распилах. Возможно, именно этот талант сейчас особо востребован на Украине, потому что поставки оружия воюющей стране - это бездонная бочка, причем, из чистого золота", - добавил он. Бальбек также выразил мнение, что Вашингтон намерен активнее использовать национальный фактор для оправдания любой агрессии против Крыма в глазах мировой общественности. При этом, как считает эксперт, США будут "продвигать нарратив на внешнем контуре и внутри страны про "угнетаемую российскими властями нацию" на фоне оказанного доверия в Киеве". Он считает, что данное возможное назначение "подтверждает, что США являются вдохновителями войны на Украине, а расчет идет гибелью простых украинских солдат". Издание "Украинская правда" 10 августа сообщало, что Зеленский ищет замену Резникову, на должность было как минимум два кандидата – министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Позднее депутат Рады Алексей Гончаренко сообщал, что кандидаты на пост главы минобороны Украины отказались от этой должности.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230904/reznikov-1894032838.html

https://ria.ru/20230904/otstavka-1894022874.html

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украина, руслан бальбек, верховная рада украины, владимир зеленский, сша, фетхуллах гюлен, в мире