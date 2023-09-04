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В Херсонской области рассказали, как ВСУ обстреляли своих военных за побег - РИА Новости, 04.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:03 04.09.2023 (обновлено: 23:46 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/ukraina-1894199176.html
В Херсонской области рассказали, как ВСУ обстреляли своих военных за побег
В Херсонской области рассказали, как ВСУ обстреляли своих военных за побег - РИА Новости, 04.09.2023
В Херсонской области рассказали, как ВСУ обстреляли своих военных за побег
Артиллерия ВСУ атаковала своих же военнослужащих, пытавшихся покинуть позиции в Херсонской области из-за нехватки еды и боеприпасов, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T23:03
2023-09-04T23:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
россия
владимир сальдо
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Артиллерия ВСУ атаковала своих же военнослужащих, пытавшихся покинуть позиции в Херсонской области из-за нехватки еды и боеприпасов, сообщил в Telegram-канале врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. "Два очередных украинских боевика из 123-й бригады теробороны Ярошенко и Маштега попали в плен к нашим военным на островах. История у каждого типичная: насильно призвали, кое-как обучили в лагерях подготовки, привезли в Херсон", - говорится в сообщении. Как рассказал Сальдо, украинские офицеры, как правило, командуют "на удаленке", чтобы у них было больше мотивации отправлять солдат на убой.Сальдо добавил, что военнослужащие Ярошенко и Маштега были отправлены на острова вместе с группой мобилизованных, где их оставили на несколько дней без еды и боеприпасов. Они попытались покинуть остров без приказа, но они были замечены украинским дроном, который вызвал на них огонь артиллерии. "Старший группы был тяжело ранен и попросил его оставить и уходить самим. Двоим удалось выйти на наших военных и сдаться в плен", - отметил Сальдо.
https://ria.ru/20230904/plennyy-1894190135.html
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в мире, украина, херсонская область , россия, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо
В Херсонской области рассказали, как ВСУ обстреляли своих военных за побег

Сальдо: ВСУ обстреляли военных за попытку уйти с позиций в Херсонской области

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Артиллерия ВСУ атаковала своих же военнослужащих, пытавшихся покинуть позиции в Херсонской области из-за нехватки еды и боеприпасов, сообщил в Telegram-канале врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
"Два очередных украинских боевика из 123-й бригады теробороны Ярошенко и Маштега попали в плен к нашим военным на островах. История у каждого типичная: насильно призвали, кое-как обучили в лагерях подготовки, привезли в Херсон", - говорится в сообщении.
Как рассказал Сальдо, украинские офицеры, как правило, командуют "на удаленке", чтобы у них было больше мотивации отправлять солдат на убой.
Сальдо добавил, что военнослужащие Ярошенко и Маштега были отправлены на острова вместе с группой мобилизованных, где их оставили на несколько дней без еды и боеприпасов. Они попытались покинуть остров без приказа, но они были замечены украинским дроном, который вызвал на них огонь артиллерии.
"Старший группы был тяжело ранен и попросил его оставить и уходить самим. Двоим удалось выйти на наших военных и сдаться в плен", - отметил Сальдо.
Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХерсонская областьРоссияВладимир Сальдо
 
 
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