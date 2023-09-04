https://ria.ru/20230904/ukraina-1894199176.html

В Херсонской области рассказали, как ВСУ обстреляли своих военных за побег

В Херсонской области рассказали, как ВСУ обстреляли своих военных за побег - РИА Новости, 04.09.2023

В Херсонской области рассказали, как ВСУ обстреляли своих военных за побег

Артиллерия ВСУ атаковала своих же военнослужащих, пытавшихся покинуть позиции в Херсонской области из-за нехватки еды и боеприпасов, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T23:03

2023-09-04T23:03

2023-09-04T23:46

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владимир сальдо

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Артиллерия ВСУ атаковала своих же военнослужащих, пытавшихся покинуть позиции в Херсонской области из-за нехватки еды и боеприпасов, сообщил в Telegram-канале врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. "Два очередных украинских боевика из 123-й бригады теробороны Ярошенко и Маштега попали в плен к нашим военным на островах. История у каждого типичная: насильно призвали, кое-как обучили в лагерях подготовки, привезли в Херсон", - говорится в сообщении. Как рассказал Сальдо, украинские офицеры, как правило, командуют "на удаленке", чтобы у них было больше мотивации отправлять солдат на убой.Сальдо добавил, что военнослужащие Ярошенко и Маштега были отправлены на острова вместе с группой мобилизованных, где их оставили на несколько дней без еды и боеприпасов. Они попытались покинуть остров без приказа, но они были замечены украинским дроном, который вызвал на них огонь артиллерии. "Старший группы был тяжело ранен и попросил его оставить и уходить самим. Двоим удалось выйти на наших военных и сдаться в плен", - отметил Сальдо.

https://ria.ru/20230904/plennyy-1894190135.html

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