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В Херсонской области рассказали, как ВСУ обстреляли своих военных за побег
В Херсонской области рассказали, как ВСУ обстреляли своих военных за побег - РИА Новости, 04.09.2023
В Херсонской области рассказали, как ВСУ обстреляли своих военных за побег
Артиллерия ВСУ атаковала своих же военнослужащих, пытавшихся покинуть позиции в Херсонской области из-за нехватки еды и боеприпасов, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T23:03
2023-09-04T23:03
2023-09-04T23:46
специальная военная операция на украине
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херсонская область
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Артиллерия ВСУ атаковала своих же военнослужащих, пытавшихся покинуть позиции в Херсонской области из-за нехватки еды и боеприпасов, сообщил в Telegram-канале врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. "Два очередных украинских боевика из 123-й бригады теробороны Ярошенко и Маштега попали в плен к нашим военным на островах. История у каждого типичная: насильно призвали, кое-как обучили в лагерях подготовки, привезли в Херсон", - говорится в сообщении. Как рассказал Сальдо, украинские офицеры, как правило, командуют "на удаленке", чтобы у них было больше мотивации отправлять солдат на убой.Сальдо добавил, что военнослужащие Ярошенко и Маштега были отправлены на острова вместе с группой мобилизованных, где их оставили на несколько дней без еды и боеприпасов. Они попытались покинуть остров без приказа, но они были замечены украинским дроном, который вызвал на них огонь артиллерии. "Старший группы был тяжело ранен и попросил его оставить и уходить самим. Двоим удалось выйти на наших военных и сдаться в плен", - отметил Сальдо.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо
В Херсонской области рассказали, как ВСУ обстреляли своих военных за побег
Сальдо: ВСУ обстреляли военных за попытку уйти с позиций в Херсонской области