https://ria.ru/20230904/ukraina-1894155433.html

СМИ: США наказали Зеленского за хамство в адрес Байдена

СМИ: США наказали Зеленского за хамство в адрес Байдена - РИА Новости, 04.09.2023

СМИ: США наказали Зеленского за хамство в адрес Байдена

Отставка министра обороны Алексея Резникова и заключение под стражу олигарха Игоря Коломойского — это плата президента Украины Владимира Зеленского западным... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T17:58

2023-09-04T17:58

2023-09-04T22:28

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игорь коломойский

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Отставка министра обороны Алексея Резникова и заключение под стражу олигарха Игоря Коломойского — это плата президента Украины Владимира Зеленского западным странам за неудачи ВСУ и резкие высказывания в адрес Джо Байдена, предположил автор китайской газеты Sohu Сюй Хуань."Такую цену Зеленский заплатил за провал контрнаступления украинской армии", — говорится в материале.Издание напомнило, что Зеленский в июле раскритиковал позицию США относительно вступления Украины в НАТО. По мнению автора статьи, это вызвало раздражение Белого дома. Он процитировал западные СМИ, писавшие, что сменой главы Минобороны президент страны стремится объяснить союзникам нецелевое использование средств и дезертирство в рядах ВСУ."Зеленский проявил слабость. Не только сдал бывшего благотворителя, поддержавшего его возвышение, но и окончательно расслабился и освободил Резникова от должности министра обороны. Мало того, он также предложил (Рустему. — Прим. ред.) Умерову, имеющему тесные отношения с США, принять этот пост", — отметил обозреватель.Накануне Зеленский объявил об отставке Алексея Резникова с поста главы Минобороны Украины. Его сменит глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Отставка главы военного ведомства последовала за арестом олигарха Игоря Коломойского. Ему вменяют незаконное использование средств Приватбанка для приобретения недвижимости в Огайо, Кентукки и Техасе.Украина уже три месяца ведет наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отмечал Владимир Путин, за все это время ВСУ не смогли достичь результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления.

https://ria.ru/20230904/nato-1893971387.html

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html

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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, алексей резников, игорь коломойский, нато, вооруженные силы украины