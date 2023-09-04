СМИ: США наказали Зеленского за хамство в адрес Байдена
Sohu: Зеленский сменил министра обороны, чтобы объяснить Байдену провалы ВСУ
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Отставка министра обороны Алексея Резникова и заключение под стражу олигарха Игоря Коломойского — это плата президента Украины Владимира Зеленского западным странам за неудачи ВСУ и резкие высказывания в адрес Джо Байдена, предположил автор китайской газеты Sohu Сюй Хуань.
«
"Такую цену Зеленский заплатил за провал контрнаступления украинской армии", — говорится в материале.
Издание напомнило, что Зеленский в июле раскритиковал позицию США относительно вступления Украины в НАТО. По мнению автора статьи, это вызвало раздражение Белого дома. Он процитировал западные СМИ, писавшие, что сменой главы Минобороны президент страны стремится объяснить союзникам нецелевое использование средств и дезертирство в рядах ВСУ.
"Зеленский проявил слабость. Не только сдал бывшего благотворителя, поддержавшего его возвышение, но и окончательно расслабился и освободил Резникова от должности министра обороны. Мало того, он также предложил (Рустему. — Прим. ред.) Умерову, имеющему тесные отношения с США, принять этот пост", — отметил обозреватель.
Накануне Зеленский объявил об отставке Алексея Резникова с поста главы Минобороны Украины. Его сменит глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Отставка главы военного ведомства последовала за арестом олигарха Игоря Коломойского. Ему вменяют незаконное использование средств Приватбанка для приобретения недвижимости в Огайо, Кентукки и Техасе.
Украина уже три месяца ведет наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отмечал Владимир Путин, за все это время ВСУ не смогли достичь результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления.