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СМИ: США наказали Зеленского за хамство в адрес Байдена - РИА Новости, 04.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:58 04.09.2023 (обновлено: 22:28 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/ukraina-1894155433.html
СМИ: США наказали Зеленского за хамство в адрес Байдена
СМИ: США наказали Зеленского за хамство в адрес Байдена - РИА Новости, 04.09.2023
СМИ: США наказали Зеленского за хамство в адрес Байдена
Отставка министра обороны Алексея Резникова и заключение под стражу олигарха Игоря Коломойского — это плата президента Украины Владимира Зеленского западным... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:58
2023-09-04T22:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
алексей резников
игорь коломойский
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Отставка министра обороны Алексея Резникова и заключение под стражу олигарха Игоря Коломойского — это плата президента Украины Владимира Зеленского западным странам за неудачи ВСУ и резкие высказывания в адрес Джо Байдена, предположил автор китайской газеты Sohu Сюй Хуань."Такую цену Зеленский заплатил за провал контрнаступления украинской армии", — говорится в материале.Издание напомнило, что Зеленский в июле раскритиковал позицию США относительно вступления Украины в НАТО. По мнению автора статьи, это вызвало раздражение Белого дома. Он процитировал западные СМИ, писавшие, что сменой главы Минобороны президент страны стремится объяснить союзникам нецелевое использование средств и дезертирство в рядах ВСУ."Зеленский проявил слабость. Не только сдал бывшего благотворителя, поддержавшего его возвышение, но и окончательно расслабился и освободил Резникова от должности министра обороны. Мало того, он также предложил (Рустему. — Прим. ред.) Умерову, имеющему тесные отношения с США, принять этот пост", — отметил обозреватель.Накануне Зеленский объявил об отставке Алексея Резникова с поста главы Минобороны Украины. Его сменит глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Отставка главы военного ведомства последовала за арестом олигарха Игоря Коломойского. Ему вменяют незаконное использование средств Приватбанка для приобретения недвижимости в Огайо, Кентукки и Техасе.Украина уже три месяца ведет наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отмечал Владимир Путин, за все это время ВСУ не смогли достичь результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления.
https://ria.ru/20230904/nato-1893971387.html
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, алексей резников, игорь коломойский, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Алексей Резников, Игорь Коломойский, НАТО, Вооруженные силы Украины
СМИ: США наказали Зеленского за хамство в адрес Байдена

Sohu: Зеленский сменил министра обороны, чтобы объяснить Байдену провалы ВСУ

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Отставка министра обороны Алексея Резникова и заключение под стражу олигарха Игоря Коломойского — это плата президента Украины Владимира Зеленского западным странам за неудачи ВСУ и резкие высказывания в адрес Джо Байдена, предположил автор китайской газеты Sohu Сюй Хуань.
«
"Такую цену Зеленский заплатил за провал контрнаступления украинской армии", — говорится в материале.
Издание напомнило, что Зеленский в июле раскритиковал позицию США относительно вступления Украины в НАТО. По мнению автора статьи, это вызвало раздражение Белого дома. Он процитировал западные СМИ, писавшие, что сменой главы Минобороны президент страны стремится объяснить союзникам нецелевое использование средств и дезертирство в рядах ВСУ.
"Зеленский проявил слабость. Не только сдал бывшего благотворителя, поддержавшего его возвышение, но и окончательно расслабился и освободил Резникова от должности министра обороны. Мало того, он также предложил (Рустему. — Прим. ред.) Умерову, имеющему тесные отношения с США, принять этот пост", — отметил обозреватель.
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Накануне Зеленский объявил об отставке Алексея Резникова с поста главы Минобороны Украины. Его сменит глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Отставка главы военного ведомства последовала за арестом олигарха Игоря Коломойского. Ему вменяют незаконное использование средств Приватбанка для приобретения недвижимости в Огайо, Кентукки и Техасе.
Украина уже три месяца ведет наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отмечал Владимир Путин, за все это время ВСУ не смогли достичь результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийАлексей РезниковИгорь КоломойскийНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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