https://ria.ru/20230904/ukraina-1894109557.html
В Донецке считают, что выдавать мужчин Украине будет не только Польша
В Донецке считают, что выдавать мужчин Украине будет не только Польша - РИА Новости, 04.09.2023
В Донецке считают, что выдавать мужчин Украине будет не только Польша
Европейские страны могут последовать примеру Польши и начать выдавать Украине ее граждан призывного возраста, считает советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T15:50
2023-09-04T15:50
2023-09-04T15:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
донецкая народная республика
россия
ян гагин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Европейские страны могут последовать примеру Польши и начать выдавать Украине ее граждан призывного возраста, считает советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, Европе уже "надоело любить и поддерживать украинцев". "Польша начала экстрадицию мужчин призывного возраста на Украину, из числа тех, которые эмигрировали в страну, опасаясь призыва на воинскую службу и той самой мобилизации и "могилизации". Ну, как говорится, шарик все-таки маленький и бежать с него некуда. Режим (Владимира) Зеленского требует все новые и новые жертвы... И то самое контрнаступление, которое уже захлебнулось в крови 70 тысяч военных Украины, требует новые и новые жертвы... Полагаю, все остальные страны Европы тоже начнут экстрадировать мужчин призывного возраста обратно на Украину", - сказал Гагин РИА Новости. Ранее издание Rzeczpospolita сообщило, что Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста. При этом газета отмечает, что пока из Польши выдворяют на Украину только пособников нелегальных мигрантов, что стало возможным благодаря двустороннему соглашению между странами, а непосредственно же высылка на Украину лиц, которые уклоняются от военной службы, пока достаточно сложно. Сразу после начала российской специальной военной операции на Украине запретили выезжать из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.
https://ria.ru/20230828/ukraina-1892179992.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, донецкая народная республика, россия, ян гагин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Донецкая Народная Республика, Россия, Ян Гагин, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Донецке считают, что выдавать мужчин Украине будет не только Польша
Гагин: страны ЕС могут последовать примеру Польши и начать выдавать украинцев
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Европейские страны могут последовать примеру Польши и начать выдавать Украине ее граждан призывного возраста, считает советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, Европе уже "надоело любить и поддерживать украинцев".
"Польша начала экстрадицию мужчин призывного возраста на Украину, из числа тех, которые эмигрировали в страну, опасаясь призыва на воинскую службу и той самой мобилизации и "могилизации". Ну, как говорится, шарик все-таки маленький и бежать с него некуда. Режим (Владимира) Зеленского требует все новые и новые жертвы... И то самое контрнаступление, которое уже захлебнулось в крови 70 тысяч военных Украины, требует новые и новые жертвы... Полагаю, все остальные страны Европы тоже начнут экстрадировать мужчин призывного возраста обратно на Украину", - сказал Гагин РИА Новости.
Ранее издание Rzeczpospolita сообщило, что Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста. При этом газета отмечает, что пока из Польши выдворяют на Украину только пособников нелегальных мигрантов, что стало возможным благодаря двустороннему соглашению между странами, а непосредственно же высылка на Украину лиц, которые уклоняются от военной службы, пока достаточно сложно.
Сразу после начала российской специальной военной операции на Украине запретили выезжать из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.
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