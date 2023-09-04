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На Украине информацию о коррупционерах переместили в открытый доступ - РИА Новости, 04.09.2023
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15:01 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/ukraina-1894091897.html
На Украине информацию о коррупционерах переместили в открытый доступ
На Украине информацию о коррупционерах переместили в открытый доступ - РИА Новости, 04.09.2023
На Украине информацию о коррупционерах переместили в открытый доступ
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины открыло доступ к специальному реестру физических и юридических лиц, совершивших коррупционные... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T15:01
2023-09-04T15:01
в мире
украина
национальное агентство украины по вопросам предотвращения коррупции (напк)
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины открыло доступ к специальному реестру физических и юридических лиц, совершивших коррупционные правонарушения, сообщил глава агентства Александр Новиков на сайте. По данным НАПК, единый государственный реестр лиц (так называемый реестр коррупционеров) - портал, который содержит данные о совершивших коррупционные правонарушения всех физических и юридических лиц. Реестр создан в феврале 2019 года. "НАПК открыло доступ к реестру лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, с учетом аспектов безопасности. Национальное агентство получило от министерства обороны Украины ответ об отсутствии рисков в случае восстановления доступа к реестру", - приводит слова Новикова пресс-служба на сайте НАПК. Отмечается, что в связи с введением военного положения на Украине с февраля прошлого года доступ к реестру был ограничен. По словам Новикова, открытие вновь доступа к данным реестра было обусловлено "общественным интересом", и является "мощным антикоррупционным инструментом. В реестре можно получить справку о наличии или отсутствии сведений об юридическом лице, к которому применены меры уголовно-правового характера за коррупционное правонарушение. Нацагенство ожидает принятие парламентом законопроекта, который восстанавливает электронное декларирование состояния должностных лиц, пояснил чиновник.
https://ria.ru/20230827/zelenskiy-1892560981.html
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в мире, украина, национальное агентство украины по вопросам предотвращения коррупции (напк)
В мире, Украина, Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК)
На Украине информацию о коррупционерах переместили в открытый доступ

НАПК Украины открыло доступ к реестру коррупционеров

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАкция против коррупции на Украине
Акция против коррупции на Украине - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
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Акция против коррупции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины открыло доступ к специальному реестру физических и юридических лиц, совершивших коррупционные правонарушения, сообщил глава агентства Александр Новиков на сайте.
По данным НАПК, единый государственный реестр лиц (так называемый реестр коррупционеров) - портал, который содержит данные о совершивших коррупционные правонарушения всех физических и юридических лиц. Реестр создан в феврале 2019 года.
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"НАПК открыло доступ к реестру лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, с учетом аспектов безопасности. Национальное агентство получило от министерства обороны Украины ответ об отсутствии рисков в случае восстановления доступа к реестру", - приводит слова Новикова пресс-служба на сайте НАПК.
Отмечается, что в связи с введением военного положения на Украине с февраля прошлого года доступ к реестру был ограничен. По словам Новикова, открытие вновь доступа к данным реестра было обусловлено "общественным интересом", и является "мощным антикоррупционным инструментом. В реестре можно получить справку о наличии или отсутствии сведений об юридическом лице, к которому применены меры уголовно-правового характера за коррупционное правонарушение. Нацагенство ожидает принятие парламентом законопроекта, который восстанавливает электронное декларирование состояния должностных лиц, пояснил чиновник.
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В миреУкраинаНациональное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК)
 
 
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