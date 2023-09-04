https://ria.ru/20230904/ukraina-1894073587.html

Эстония отправит машину для дистанционного разминирования на Украину

Эстония отправит машину для дистанционного разминирования на Украину - РИА Новости, 04.09.2023

Эстония отправит машину для дистанционного разминирования на Украину

Эстонская Ассоциация спасателей приобрела для Украины машину для дистанционного разминирования MV-4, сообщает пресс-служба посольства балтийской республики в... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T13:54

2023-09-04T13:54

2023-09-04T14:12

в мире

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эстония

сергей лавров

нато

ярослава магучих

поставки

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ХЕЛЬСИНКИ, 4 сен - РИА Новости. Эстонская Ассоциация спасателей приобрела для Украины машину для дистанционного разминирования MV-4, сообщает пресс-служба посольства балтийской республики в Киеве. "Машина MV-4 оборудована дистанционным управлением, позволяющим саперам находиться на безопасном расстоянии. Следовательно, она не только будет помогать украинским спасателям обезвреживать мины и неразорвавшиеся боеприпасы, но и сохранять их жизнь. Машина получила название "Ярослава" в честь украинской чемпионки мира по прыжкам в высоту Ярославы Магучих. MV-4 отправится на Украину в ближайшие дни", - говорится в сообщении. Стоимость машины, включая дополнительное оборудование и тренинг для саперов, составляет 1,1 миллиона евро. Финансовые расходы взяли на себя эстонские предприниматели. Низкий профиль и крепкая конструкция делают машину устойчивой к любым детонациям противопехотных и противотанковых мин. МВ-4 предназначена для разминирования полосы земли шириной 170 сантиметров. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

https://ria.ru/20230901/priglashenie-1893731537.html

https://ria.ru/20230830/borrel-1893212224.html

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россия

эстония

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в мире, украина, россия, эстония, сергей лавров, нато, ярослава магучих, поставки