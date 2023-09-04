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"Три подхода". В Британии раскрыли новую тактику ВСУ при контрнаступлении - РИА Новости, 04.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:51 04.09.2023 (обновлено: 13:06 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/ukraina-1894040025.html
"Три подхода". В Британии раскрыли новую тактику ВСУ при контрнаступлении
"Три подхода". В Британии раскрыли новую тактику ВСУ при контрнаступлении - РИА Новости, 04.09.2023
"Три подхода". В Британии раскрыли новую тактику ВСУ при контрнаступлении
При наступлении украинские военные используют трехсторонний подход, пишет Financial Times. "ВСУ ведут разминирование, атакуют логистические и командные центры,... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T11:51
2023-09-04T13:06
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
украина
нато
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. При наступлении украинские военные используют трехсторонний подход, пишет Financial Times. "ВСУ ведут разминирование, атакуют логистические и командные центры, наносят удары дронами по территории в глубине России", — говорится в публикации. В статье отмечается, что из-за большого количества шрапнели и других металлических предметов на передовой металлоискатели становятся бесполезными. Кроме того заниматься поиском мин приходится в ночное время.В то же время, для атак на логистические центры украинские военные тратят много времени из-за отсутствия господства в небе, добавляют авторы. А атаками дронов по России Киев пытается "создать ощущение симметрии" в силах между сторонами конфликта, отметили в статье.МИД России ранее назвал атаки беспилотников попытками "отыграться на гражданских объектах" на фоне неудачного контрнаступления. Кроме того, российские военные активно наносят удары по районам, где производят и хранят украинские ДПЛА.Украина 4 июня начала наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал Владимир Путин, за все это время ВСУ не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления.
https://ria.ru/20230904/ukraina-1894027041.html
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в мире, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Россия, Украина, НАТО
"Три подхода". В Британии раскрыли новую тактику ВСУ при контрнаступлении

FT: Украина применяет при наступлении трехсторонний подход

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в окопе
Украинские военные в окопе - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в окопе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. При наступлении украинские военные используют трехсторонний подход, пишет Financial Times.

"ВСУ ведут разминирование, атакуют логистические и командные центры, наносят удары дронами по территории в глубине России", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что из-за большого количества шрапнели и других металлических предметов на передовой металлоискатели становятся бесполезными. Кроме того заниматься поиском мин приходится в ночное время.

В то же время, для атак на логистические центры украинские военные тратят много времени из-за отсутствия господства в небе, добавляют авторы.

А атаками дронов по России Киев пытается "создать ощущение симметрии" в силах между сторонами конфликта, отметили в статье.

МИД России ранее назвал атаки беспилотников попытками "отыграться на гражданских объектах" на фоне неудачного контрнаступления. Кроме того, российские военные активно наносят удары по районам, где производят и хранят украинские ДПЛА.

Украина 4 июня начала наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал Владимир Путин, за все это время ВСУ не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинРоссияУкраинаНАТО
 
 
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