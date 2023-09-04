"Три подхода". В Британии раскрыли новую тактику ВСУ при контрнаступлении
FT: Украина применяет при наступлении трехсторонний подход
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в окопе
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в окопе. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. При наступлении украинские военные используют трехсторонний подход, пишет Financial Times.
"ВСУ ведут разминирование, атакуют логистические и командные центры, наносят удары дронами по территории в глубине России", — говорится в публикации.
"ВСУ ведут разминирование, атакуют логистические и командные центры, наносят удары дронами по территории в глубине России", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что из-за большого количества шрапнели и других металлических предметов на передовой металлоискатели становятся бесполезными. Кроме того заниматься поиском мин приходится в ночное время.
В то же время, для атак на логистические центры украинские военные тратят много времени из-за отсутствия господства в небе, добавляют авторы.
А атаками дронов по России Киев пытается "создать ощущение симметрии" в силах между сторонами конфликта, отметили в статье.
МИД России ранее назвал атаки беспилотников попытками "отыграться на гражданских объектах" на фоне неудачного контрнаступления. Кроме того, российские военные активно наносят удары по районам, где производят и хранят украинские ДПЛА.
Украина 4 июня начала наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал Владимир Путин, за все это время ВСУ не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления.
В то же время, для атак на логистические центры украинские военные тратят много времени из-за отсутствия господства в небе, добавляют авторы.
А атаками дронов по России Киев пытается "создать ощущение симметрии" в силах между сторонами конфликта, отметили в статье.
МИД России ранее назвал атаки беспилотников попытками "отыграться на гражданских объектах" на фоне неудачного контрнаступления. Кроме того, российские военные активно наносят удары по районам, где производят и хранят украинские ДПЛА.
Украина 4 июня начала наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал Владимир Путин, за все это время ВСУ не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления.