https://ria.ru/20230904/ukraina-1894040025.html

"Три подхода". В Британии раскрыли новую тактику ВСУ при контрнаступлении

"Три подхода". В Британии раскрыли новую тактику ВСУ при контрнаступлении - РИА Новости, 04.09.2023

"Три подхода". В Британии раскрыли новую тактику ВСУ при контрнаступлении

При наступлении украинские военные используют трехсторонний подход, пишет Financial Times. "ВСУ ведут разминирование, атакуют логистические и командные центры,... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T11:51

2023-09-04T11:51

2023-09-04T13:06

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. При наступлении украинские военные используют трехсторонний подход, пишет Financial Times. "ВСУ ведут разминирование, атакуют логистические и командные центры, наносят удары дронами по территории в глубине России", — говорится в публикации. В статье отмечается, что из-за большого количества шрапнели и других металлических предметов на передовой металлоискатели становятся бесполезными. Кроме того заниматься поиском мин приходится в ночное время.В то же время, для атак на логистические центры украинские военные тратят много времени из-за отсутствия господства в небе, добавляют авторы. А атаками дронов по России Киев пытается "создать ощущение симметрии" в силах между сторонами конфликта, отметили в статье.МИД России ранее назвал атаки беспилотников попытками "отыграться на гражданских объектах" на фоне неудачного контрнаступления. Кроме того, российские военные активно наносят удары по районам, где производят и хранят украинские ДПЛА.Украина 4 июня начала наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал Владимир Путин, за все это время ВСУ не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления.

https://ria.ru/20230904/ukraina-1894027041.html

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в мире, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, украина, нато