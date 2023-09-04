https://ria.ru/20230904/ukraina-1894027041.html

В Китае заметили тревожную для Украины деталь в действиях Путина

В Китае заметили тревожную для Украины деталь в действиях Путина - РИА Новости, 04.09.2023

В Китае заметили тревожную для Украины деталь в действиях Путина

Развертывание ракетного комплекса "Сармат" серьезно повлияет на украинский конфликт, пишет Asia Times."Это может бросить вызов существующим системам контроля... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T11:05

2023-09-04T11:05

2023-09-04T13:26

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_0f3bc97f0d2b9180baa4717ee9910040.jpg

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Развертывание ракетного комплекса "Сармат" серьезно повлияет на украинский конфликт, пишет Asia Times."Это может бросить вызов существующим системам контроля над вооружениями и усложнить логику стратегического сдерживания. Ракетный комплекс окажет серьезное влияние на ход конфликта", — говорится в публикации. По мнению автора, характеристики "Сармата" делают его очень универсальным оружием. "Это показывает способность России расширять ядерный арсенал даже в условиях западных санкций", — подчеркивает журналист.Он отмечает, что из-за событий на Украине в мире вновь заговорили об опасностях, связанных с ядерным оружием, и в заключение приходит к выводу о важности создания эффективных каналов связи во время кризисов."Сармат" — стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса. Вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить в РВСН стоящие на вооружении ракеты "Воевода". Первого сентября гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что "Сармат" поставили на боевое дежурство.Как заявлял глава российского МИД Сергей Лавров, сейчас риск ядерной войны весьма существенен, но принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.

https://ria.ru/20230904/ukraina-1894008518.html

https://ria.ru/20230904/nato-1893971387.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, владимир путин