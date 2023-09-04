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Развертывание ракетного комплекса "Сармат" серьезно повлияет на украинский конфликт, пишет Asia Times."Это может бросить вызов существующим системам контроля... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T11:05
2023-09-04T11:05
2023-09-04T13:26
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Развертывание ракетного комплекса "Сармат" серьезно повлияет на украинский конфликт, пишет Asia Times."Это может бросить вызов существующим системам контроля над вооружениями и усложнить логику стратегического сдерживания. Ракетный комплекс окажет серьезное влияние на ход конфликта", — говорится в публикации. По мнению автора, характеристики "Сармата" делают его очень универсальным оружием. "Это показывает способность России расширять ядерный арсенал даже в условиях западных санкций", — подчеркивает журналист.Он отмечает, что из-за событий на Украине в мире вновь заговорили об опасностях, связанных с ядерным оружием, и в заключение приходит к выводу о важности создания эффективных каналов связи во время кризисов."Сармат" — стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса. Вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить в РВСН стоящие на вооружении ракеты "Воевода". Первого сентября гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что "Сармат" поставили на боевое дежурство.Как заявлял глава российского МИД Сергей Лавров, сейчас риск ядерной войны весьма существенен, но принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
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в мире, украина, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Путин
В Китае заметили тревожную для Украины деталь в действиях Путина
Asia Times: ракетный комплекс "Сармат" изменит ход конфликта на Украине
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.
Развертывание ракетного комплекса "Сармат" серьезно повлияет на украинский конфликт, пишет Asia Times
.
"Это может бросить вызов существующим системам контроля над вооружениями и усложнить логику стратегического сдерживания. Ракетный комплекс окажет серьезное влияние на ход конфликта", — говорится в публикации.
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По мнению автора, характеристики "Сармата" делают его очень универсальным оружием.
"Это показывает способность России расширять ядерный арсенал даже в условиях западных санкций", — подчеркивает журналист.
Он отмечает, что из-за событий на Украине в мире вновь заговорили об опасностях, связанных с ядерным оружием, и в заключение приходит к выводу о важности создания эффективных каналов связи во время кризисов.
"Сармат" — стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса. Вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить в РВСН стоящие на вооружении ракеты "Воевода". Первого сентября гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов
сообщил, что "Сармат" поставили на боевое дежурство.
Как заявлял глава российского МИД Сергей Лавров, сейчас риск ядерной войны весьма существенен, но принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
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