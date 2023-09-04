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СМИ: Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста - РИА Новости, 04.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:00 04.09.2023 (обновлено: 13:55 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/ukraina-1894025935.html
СМИ: Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста
СМИ: Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста - РИА Новости, 04.09.2023
СМИ: Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста
Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста, пишет издание Rzeczpospolita. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T11:00
2023-09-04T13:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
ситуация в днр и лнр
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ВАРШАВА, 4 сен — РИА Новости. Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста, пишет издание Rzeczpospolita. "Часть украинцев уже передана Польшей службам в Киеве", — говорится в публикации.По информации издания, речь идет об украинцах, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов из Белоруссии в Евросоюз. Это предусматривает двустороннее соглашение между Варшавой и Киевом.Непосредственно же высылать на Украину мужчин, которые уклоняются от военной службы, пока довольно сложно, отмечается в статье. Сначала украинские власти должны выдать через Интерпол международный ордер на розыск и арест человека. В случае задержания такого уклониста его дальнейшую судьбу, в том числе и вопрос об экстрадиции, должен решать суд. "Если мы такого иностранца задержим, например, во время простой дорожной проверки и наша система покажет, что он является лицом, разыскиваемым прокуратурой Украины, мы задерживаем такого человека и сообщаем в прокуратуру. Будет ли он экстрадирован, решит польский суд", — пояснил пресс-секретарь Главного управления полиции Польши Мариуш Цярка.В конце августа президент Владимир Зеленский заявил, что власти проверят все заключения о непригодности к военной службе, выданные военными медицинскими комиссиями после 24 февраля 2022 года. В Киеве считают, что несколько тысяч мужчин призывного возраста могли получить такие справки и выехать из страны за взятки размером от трех до 15 тысяч долларов. Сразу после начала российской специальной военной операции украинцам в возрасте от 18 до 60 лет запретили выезжать из страны. Тем не менее, по данным Главной комендатуры польской пограничной службы, к 31 августа этого года в Польшу въехали почти 2,87 миллиона украинцев призывного возраста, а выехали около 2,8 миллиона. То есть 80 тысяч из них остаются в республике.
https://ria.ru/20230726/naglost-1886283018.html
https://ria.ru/20230825/polsha-1892182677.html
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в мире, украина, польша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста

Rzeczpospolita: Польша выдает украинских мужчин-беженцев призывного возраста

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПоезд Киев — Варшава на железнодорожном вокзале польской столицы
Поезд Киев — Варшава на железнодорожном вокзале польской столицы - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Поезд Киев — Варшава на железнодорожном вокзале польской столицы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 4 сен — РИА Новости. Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста, пишет издание Rzeczpospolita.
"Часть украинцев уже передана Польшей службам в Киеве", — говорится в публикации.
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По информации издания, речь идет об украинцах, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов из Белоруссии в Евросоюз. Это предусматривает двустороннее соглашение между Варшавой и Киевом.
Непосредственно же высылать на Украину мужчин, которые уклоняются от военной службы, пока довольно сложно, отмечается в статье. Сначала украинские власти должны выдать через Интерпол международный ордер на розыск и арест человека. В случае задержания такого уклониста его дальнейшую судьбу, в том числе и вопрос об экстрадиции, должен решать суд.
"Если мы такого иностранца задержим, например, во время простой дорожной проверки и наша система покажет, что он является лицом, разыскиваемым прокуратурой Украины, мы задерживаем такого человека и сообщаем в прокуратуру. Будет ли он экстрадирован, решит польский суд", — пояснил пресс-секретарь Главного управления полиции Польши Мариуш Цярка.
В конце августа президент Владимир Зеленский заявил, что власти проверят все заключения о непригодности к военной службе, выданные военными медицинскими комиссиями после 24 февраля 2022 года. В Киеве считают, что несколько тысяч мужчин призывного возраста могли получить такие справки и выехать из страны за взятки размером от трех до 15 тысяч долларов.
Сразу после начала российской специальной военной операции украинцам в возрасте от 18 до 60 лет запретили выезжать из страны. Тем не менее, по данным Главной комендатуры польской пограничной службы, к 31 августа этого года в Польшу въехали почти 2,87 миллиона украинцев призывного возраста, а выехали около 2,8 миллиона. То есть 80 тысяч из них остаются в республике.
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