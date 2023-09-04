https://ria.ru/20230904/ukraina-1894008518.html
На этом конфликт закончится. Зеленскому сообщили тревожные новости о Крыме
На этом конфликт закончится. Зеленскому сообщили тревожные новости о Крыме - РИА Новости, 04.09.2023
На этом конфликт закончится. Зеленскому сообщили тревожные новости о Крыме
Для НАТО победой будет считаться лишь добровольный уход России с новых территорий, включая Крым, но это нереально, заявил бывший американский разведчик Скотт... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T09:07
2023-09-04T09:07
2023-09-04T10:18
специальная военная операция на украине
в мире
скотт риттер
россия
украина
нато
вооруженные силы украины
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847808834_0:87:3071:1814_1920x0_80_0_0_a8900fa18249d0e19562ad3b3e786650.jpg
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Для НАТО победой будет считаться лишь добровольный уход России с новых территорий, включая Крым, но это нереально, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol. "Это принятие желаемого за действительное, этого не произойдет. Но вы знаете, когда теория встречается с реальностью на поле боя, результатом всегда становятся мертвые люди. И уже очень много украинцев погибло из-за этой трагической ошибки, сделанной НАТО и правительством Украины", — сказал он.По мнению эксперта, реальность украинского контрнаступления заключается в том, что оно обречено на провал. "Печально, что НАТО допустила это", — заключил Риттер. Украина 4 июня начала наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал Владимир Путин, за все это время ВСУ не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления.
https://ria.ru/20230904/nato-1893971387.html
россия
украина
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847808834_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f3adac3fa316a41f3ccf865b6842663c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, скотт риттер, россия, украина, нато, вооруженные силы украины, владимир путин, республика крым
Специальная военная операция на Украине, В мире, Скотт Риттер, Россия, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Республика Крым
На этом конфликт закончится. Зеленскому сообщили тревожные новости о Крыме
Экс-разведчик США Риттер: желание НАТО выгнать Россию из Крыма нереализуемо