https://ria.ru/20230904/ukraina-1894008518.html

На этом конфликт закончится. Зеленскому сообщили тревожные новости о Крыме

На этом конфликт закончится. Зеленскому сообщили тревожные новости о Крыме - РИА Новости, 04.09.2023

На этом конфликт закончится. Зеленскому сообщили тревожные новости о Крыме

Для НАТО победой будет считаться лишь добровольный уход России с новых территорий, включая Крым, но это нереально, заявил бывший американский разведчик Скотт... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T09:07

2023-09-04T09:07

2023-09-04T10:18

специальная военная операция на украине

в мире

скотт риттер

россия

украина

нато

вооруженные силы украины

владимир путин

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Для НАТО победой будет считаться лишь добровольный уход России с новых территорий, включая Крым, но это нереально, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol. "Это принятие желаемого за действительное, этого не произойдет. Но вы знаете, когда теория встречается с реальностью на поле боя, результатом всегда становятся мертвые люди. И уже очень много украинцев погибло из-за этой трагической ошибки, сделанной НАТО и правительством Украины", — сказал он.По мнению эксперта, реальность украинского контрнаступления заключается в том, что оно обречено на провал. "Печально, что НАТО допустила это", — заключил Риттер. Украина 4 июня начала наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал Владимир Путин, за все это время ВСУ не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления.

https://ria.ru/20230904/nato-1893971387.html

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