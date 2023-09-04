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На этом конфликт закончится. Зеленскому сообщили тревожные новости о Крыме - РИА Новости, 04.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:07 04.09.2023 (обновлено: 10:18 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/ukraina-1894008518.html
На этом конфликт закончится. Зеленскому сообщили тревожные новости о Крыме
На этом конфликт закончится. Зеленскому сообщили тревожные новости о Крыме - РИА Новости, 04.09.2023
На этом конфликт закончится. Зеленскому сообщили тревожные новости о Крыме
Для НАТО победой будет считаться лишь добровольный уход России с новых территорий, включая Крым, но это нереально, заявил бывший американский разведчик Скотт... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T09:07
2023-09-04T10:18
специальная военная операция на украине
в мире
скотт риттер
россия
украина
нато
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Для НАТО победой будет считаться лишь добровольный уход России с новых территорий, включая Крым, но это нереально, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol. &quot;Это принятие желаемого за действительное, этого не произойдет. Но вы знаете, когда теория встречается с реальностью на поле боя, результатом всегда становятся мертвые люди. И уже очень много украинцев погибло из-за этой трагической ошибки, сделанной НАТО и правительством Украины&quot;, — сказал он.По мнению эксперта, реальность украинского контрнаступления заключается в том, что оно обречено на провал. "Печально, что НАТО допустила это", — заключил Риттер. Украина 4 июня начала наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал Владимир Путин, за все это время ВСУ не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления.
https://ria.ru/20230904/nato-1893971387.html
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в мире, скотт риттер, россия, украина, нато, вооруженные силы украины, владимир путин, республика крым
Специальная военная операция на Украине, В мире, Скотт Риттер, Россия, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Республика Крым
На этом конфликт закончится. Зеленскому сообщили тревожные новости о Крыме

Экс-разведчик США Риттер: желание НАТО выгнать Россию из Крыма нереализуемо

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту в Крыму
Вид на Балаклавскую бухту в Крыму - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую бухту в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Для НАТО победой будет считаться лишь добровольный уход России с новых территорий, включая Крым, но это нереально, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.
«

"Это принятие желаемого за действительное, этого не произойдет. Но вы знаете, когда теория встречается с реальностью на поле боя, результатом всегда становятся мертвые люди. И уже очень много украинцев погибло из-за этой трагической ошибки, сделанной НАТО и правительством Украины", — сказал он.

По мнению эксперта, реальность украинского контрнаступления заключается в том, что оно обречено на провал.
"Печально, что НАТО допустила это", — заключил Риттер.
Украина 4 июня начала наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал Владимир Путин, за все это время ВСУ не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления.
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
НАТО испустила победный пшик на поле боя с Россией
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСкотт РиттерРоссияУкраинаНАТОВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинРеспублика Крым
 
 
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