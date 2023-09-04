https://ria.ru/20230904/ukraina-1894007388.html
В США раскрыли настоящую причину отставки министра обороны Украины
В США раскрыли настоящую причину отставки министра обороны Украины - РИА Новости, 04.09.2023
В США раскрыли настоящую причину отставки министра обороны Украины
Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова вызвана тем, что конфликт с Россией затягивается, пишет The New York Times. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T08:57
2023-09-04T08:57
2023-09-04T14:22
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владимир зеленский
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова вызвана тем, что конфликт с Россией затягивается, пишет The New York Times."Перестановки обусловлены несколькими факторами. Среди них — понимание того, что в условиях затянувшегося конфликта Украине потребуется новое руководство", — говорится в публикации.Кроме того, отмечает издание, многие украинские общественные организации и СМИ критиковали министра за коррупцию в армии. А некоторые американские политики, выступающие против многомиллиардной военной помощи Киеву, именно этим фактором объясняли свои намерения ограничить это финансирование.При этом, по словам источника газеты, в Вашингтоне таких изменений в руководстве украинского Минобороны, похоже, не ожидали.Накануне, 3 сентября, президент Владимир Зеленский объявил в Telegram-канале об отставке Резникова. Его сменит глава Фонда госимущества Рустем Умеров.О том, что Зеленский ищет замену министру обороны, "Украинская правда" писала еще в начале августа. По сведениям издания, рассматривались как минимум две кандидатуры: министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, но оба они отказались возглавить Минобороны. Сам Резников также выражал готовность подать в отставку.Рустем Умеров — украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. Учился в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году стал народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонд госимущества. При этом он остается советником Мустафы Джемилева — одного из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа"*. Входил в украинскую делегацию по переговорам с Россией весной прошлого года. * Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230903/reznikov-1893985410.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, алексей резников
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Алексей Резников
В США раскрыли настоящую причину отставки министра обороны Украины
NYT связала отставку Резникова с затянувшимся конфликтом с Россией и коррупцией
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.
Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова вызвана тем, что конфликт с Россией затягивается, пишет The New York Times
.
"Перестановки обусловлены несколькими факторами. Среди них — понимание того, что в условиях затянувшегося конфликта Украине потребуется новое руководство", — говорится в публикации.
Кроме того, отмечает издание, многие украинские общественные организации и СМИ критиковали министра за коррупцию в армии. А некоторые американские политики, выступающие против многомиллиардной военной помощи Киеву, именно этим фактором объясняли свои намерения ограничить это финансирование.
При этом, по словам источника газеты, в Вашингтоне таких изменений в руководстве украинского Минобороны, похоже, не ожидали.
Накануне, 3 сентября, президент Владимир Зеленский объявил в Telegram-канале
об отставке Резникова. Его сменит глава Фонда госимущества Рустем Умеров.
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О том, что Зеленский ищет замену министру обороны, "Украинская правда" писала еще в начале августа. По сведениям издания, рассматривались как минимум две кандидатуры: министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, но оба они отказались возглавить Минобороны. Сам Резников также выражал готовность подать в отставку.
Рустем Умеров — украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. Учился в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году стал народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонд госимущества. При этом он остается советником Мустафы Джемилева — одного из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа"*. Входил в украинскую делегацию по переговорам с Россией весной прошлого года.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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