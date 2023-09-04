https://ria.ru/20230904/ukraina-1893640006.html

Последний шанс Зеленского. Из кого Киев формирует украинский "фольксштурм"

Последний шанс Зеленского. Из кого Киев формирует украинский "фольксштурм" - РИА Новости, 04.09.2023

Последний шанс Зеленского. Из кого Киев формирует украинский "фольксштурм"

ВСУ несут огромные потери в контрнаступлении. Потребность в живой силе растет, резервов не хватает. Все меньше украинцев хотят продолжения конфликта, а желающих РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T08:00

2023-09-04T08:00

2023-09-04T08:03

киев

харьковская область

вооруженные силы украины

владимир зеленский

россия

политика

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Виктор Жданов. ВСУ несут огромные потери в контрнаступлении. Потребность в живой силе растет, резервов не хватает. Все меньше украинцев хотят продолжения конфликта, а желающих ехать на фронт просто не осталось. Впрочем, это не останавливает Зеленского. Грядущая мобилизация коснется каждого.Новая волнаВ первую очередь под призыв попадут жители Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской, Харьковской и Николаевской областей. Данные опубликовала украинская хакерская группа "Берегини". Выбор регионов объясняется территориальной близостью к России. В Киеве полагают, что потеряют над ними контроль после провала контрнаступления, и хотят извлечь максимальную пользу.Все предприятия, а также высшие учебные заведения формируют списки призывников. Местные СМИ, ссылаясь на источники в Офисе президента, пишут, что для наступления весной Генштаб ВСУ требует 200 тысяч человек до конца года и 300 тысяч — следующей зимой. Пока Территориальные центры комплектования (ТЦК) набирают по семь-девять тысяч в месяц. Это даже не покрывает потери."Как объявил Зеленский, мобилизацию проведут за счет молодежи от 20 лет и старше. Он также анонсировал призыв инвалидов — заявил, что ограничения по здоровью снимут. Возрастное население — 45-65 лет — тоже привлекут. Есть случаи, когда в рядах ВСУ оказывались семидесятилетние. Собрать к весне полмиллиона здоровых и крепких мужчин практически невозможно. Это будет не армия, а что-то наподобие немецкого фольксштурма", — отмечает в беседе с РИА Новости военный эксперт Юрий Кнутов.В то же время, по данным совместного исследования фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центра Разумкова, 41,5% украинцев выступают за продолжение конфликта, несмотря ни на что. Из них 47,6% — жители западных областей и лишь 33,8% — восточных. Но добровольно на фронт никто не идет.Мобилизованный Восток"Преимущественно мобилизация проходит в русскоязычных областях. По сути это геноцид — русскоговорящее население зачищают за счет конфликта. Но Киев сейчас вынужден привлекать и жителей Западной Украины. Однако у них тесные связи с Польшей. Хорошо отработаны каналы выезда за границу", — рассказывает Кнутов.За первый квартал 2023-го Одесская область должна была направить в ВСУ 24 тысячи призывников. За январь собрали всего 400, судя по слитым в сеть данным областного военкомата. ТЦК пошли на силовые меры и устроили облавы на всех мужчин в регионе. По оценкам местных телеграм-каналов, за полтора года там мобилизовали около 150 тысяч человек.В подконтрольных Киеву частях Херсонской и Харьковской областей спустили разнарядку — насильно поставить под ружье "коллаборантов" по 15 и 20 тысяч соответственно. Этот план подтверждал в декабре посол МИД России по особым поручениям по преступлениям Киева Родион Мирошник. Тем, кто показался нелояльным, угрожали тюрьмой и расправой над близкими.В итоге десятки тысяч жителей прошли по документам как добровольцы. Также на территориях Сумской, Черниговской и Харьковской областей после отхода российской армии провели мобилизацию тех, кого не могли призвать в ВСУ в первые две волны.В начале августа в Харьков направили западноукраинских военкомов. Оперативная группа офицеров ВСУ должна разобраться с "неэффективностью" местных ТЦК. В сельских районах действуют выездные мобилизационные комиссии. В июне областной военком Владимир Арап также предлагал призвать в армию переводчиц для работы с инструкторами НАТО. Среди женщин-медиков растет обеспокоенность слухами о скорой мобилизации.Из харьковчан формируют целые батальоны, которые гибнут в контрнаступлении. Много жителей области воевало в составе 92-й отдельной механизированной бригады. Из-за высоких потерь соединение прекратило существование.На Западе свои порядкиРанее жителей западных регионов берегли как наиболее идейных и лояльных режиму. Поставляя на фронт националистически заряженных боевиков, там избегали поголовной мобилизации. Добровольцы покрывали требуемую норму. Теперь все по-другому.Весной 2023-го Львовская область вышла в лидеры по темпам мобилизации, перевыполнив план на пять процентов. При этом глава регионального ТЦК заявил, что только 20% жителей идут в военкоматы добровольно. Большинство мобилизованы силой.Автор одного из российских порталов подсчитал, что на Львовщине с февраля прошлого года удалось набрать около 140 тысяч человек. На две тысячи больше — в соседней Волынской области. Нередко призывников используют для тыловых работ. Так, в районе Харькова бригада 103-й львовской теробороны вместо отправки на фронт ремонтирует дороги.Полигоном для обкатки нововведений стал Ивано-Франковск. В июне городской ТЦК опубликовал приказ "О проведении всеобщей мобилизации". Кроме прочих мер, в военкоматы должны явиться все мужчины. Этому примеру позже последовали Черновцы и Киев. Повсеместно просматривают результаты медкомиссий, проверяют личные дела получивших отсрочку или "белый билет". Выявленных нарушителей мобилизуют.По данным Международной организации по миграции, 863 тысячи внутренних переселенцев на Украине проживают в западных областях. Согласно официальным данным, которые публиковали еще в первую волну мобилизации, в среднем около 20% призывников — перемещенные жители востока и юго-востока страны. Кто пытается бежать за границу, в случае поимки также получает повестку.Никто не хочет умиратьВиталий Левчук, уехавший от украинской мобилизации в Европу, рассказывает, кого сейчас набирают в ВСУ. "В начальный период СВО Восточную Украину мобилизовали интенсивнее, чем Западную, — объясняет он в беседе с РИА Новости. — Специально, чтобы через гибель мобилизованных привить жителям региона ненависть к России. Их бросали в самую мясорубку. Затем там ресурс исчерпался".Сейчас повестки массово вручают по всей Украине. "Серьезные нарушения прав граждан наблюдаются не только в Одессе. В том же Ивано-Франковске это происходит постоянно. Есть закономерность: чем регион дальше от центра, тем больше беспредел. В Киеве — меньше всего", — уточняет Виталий.Доля желающих отправиться на фронт западных украинцев значительно упала. "Очень много здоровых и платежеспособных молодых людей уехали в Канаду, США и Европу", — говорит Левчук. — Там они продолжают поддерживать киевский режим. У кого денег нет — прячутся или используют обходные маневры. Например, женятся на инвалидах. Многие купили "белые билеты", которые теперь будут проверять на подлинность".Даже нацбатальоны, которые раньше добровольно пополнялись радикалами из западных областей, сейчас вынуждены собирать по всей стране не самый боеспособный контингент. "Их обновляют даже алкоголиками, которые с надетым бронежилетом ходить не могут, — отмечает Виталий. — Пьяниц, людей со зрением минус десять, наркоманов, ВИЧ-инфицированных, если те особо не сопротивляются, военкоматам призвать очень легко".Те, кто ушел в первой волне добровольцами, становятся отказниками. Лучше пойти под трибунал за невыполненный приказ, чем погибнуть. Знакомый Виталия добровольно зачислился в тероборону. После тяжелого ранения и реабилитации его призвали принудительно, однако желание воевать пропало. Сейчас он скрывается у родственников.

https://ria.ru/20230831/ukraina-1893137454.html

https://ria.ru/20230828/ukraina-1892179992.html

https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html

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киев, харьковская область, вооруженные силы украины, владимир зеленский, россия, политика