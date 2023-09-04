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Российские военные нанесли удар по судостроительному предприятию Украины

Российские военные нанесли удар по судостроительному предприятию Украины - РИА Новости, 04.09.2023

Российские военные нанесли удар по судостроительному предприятию Украины

Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли удар по судостроительному предприятию на Украине, где делают безэкипажные катера, сообщили в... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T13:20

2023-09-04T13:20

2023-09-04T13:56

специальная военная операция на украине

украина

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли удар по судостроительному предприятию на Украине, где делают безэкипажные катера, сообщили в Минобороны."Беспилотными летательными аппаратами нанесен удар по судостроительному предприятию Украины, на котором осуществлялась сборка безэкипажных катеров из импортированных комплектующих", - сказали в ведомстве.В ночь на минувшую субботу российские военные уничтожили три украинских безэкипажных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост.Киев регулярно пытается нанести удар по этому инфраструктурному объекту. Так, в середине августа ВСУ запустили в сторону Крымского моста две переделанные ракеты комплекса С-200. Средства ПВО сбили их, обошлось без пострадавших и разрушений.Ночью 17 июля украинские военные атаковали российский объект двумя надводными беспилотниками. Взрыв повредил автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. После этого вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.

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украина, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)