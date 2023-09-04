Рейтинг@Mail.ru
Российские военные нанесли удар по судостроительному предприятию Украины - РИА Новости, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:20 04.09.2023 (обновлено: 13:56 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/udar-1894063686.html
Российские военные нанесли удар по судостроительному предприятию Украины
Российские военные нанесли удар по судостроительному предприятию Украины - РИА Новости, 04.09.2023
Российские военные нанесли удар по судостроительному предприятию Украины
Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли удар по судостроительному предприятию на Украине, где делают безэкипажные катера, сообщили в... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T13:20
2023-09-04T13:56
специальная военная операция на украине
украина
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851028438_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_86ffd26862cd7bc968e5e60ae62d2ad6.jpg
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли удар по судостроительному предприятию на Украине, где делают безэкипажные катера, сообщили в Минобороны."Беспилотными летательными аппаратами нанесен удар по судостроительному предприятию Украины, на котором осуществлялась сборка безэкипажных катеров из импортированных комплектующих", - сказали в ведомстве.В ночь на минувшую субботу российские военные уничтожили три украинских безэкипажных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост.Киев регулярно пытается нанести удар по этому инфраструктурному объекту. Так, в середине августа ВСУ запустили в сторону Крымского моста две переделанные ракеты комплекса С-200. Средства ПВО сбили их, обошлось без пострадавших и разрушений.Ночью 17 июля украинские военные атаковали российский объект двумя надводными беспилотниками. Взрыв повредил автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. После этого вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851028438_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f1e50ba32cb3946ce7773c7433621259.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные нанесли удар по судостроительному предприятию Украины

Минобороны: ВС России ударили по судостроительному предприятию Украины

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в пункте управления беспилотными летательными аппаратами в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в пункте управления беспилотными летательными аппаратами в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в пункте управления беспилотными летательными аппаратами в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли удар по судостроительному предприятию на Украине, где делают безэкипажные катера, сообщили в Минобороны.
«
"Беспилотными летательными аппаратами нанесен удар по судостроительному предприятию Украины, на котором осуществлялась сборка безэкипажных катеров из импортированных комплектующих", - сказали в ведомстве.
В ночь на минувшую субботу российские военные уничтожили три украинских безэкипажных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост.
Киев регулярно пытается нанести удар по этому инфраструктурному объекту. Так, в середине августа ВСУ запустили в сторону Крымского моста две переделанные ракеты комплекса С-200. Средства ПВО сбили их, обошлось без пострадавших и разрушений.
Ночью 17 июля украинские военные атаковали российский объект двумя надводными беспилотниками. Взрыв повредил автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. После этого вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:04
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала