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Миссия НАТО проведет учения на западе Косово

Миссия НАТО проведет учения на западе Косово - РИА Новости, 04.09.2023

Миссия НАТО проведет учения на западе Косово

Контингент НАТО в Косово (KFOR) проведет учения 5-7 сентября в западной части края, сообщило Радио и телевидение Косово со ссылкой на командование миссии. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T15:36

2023-09-04T15:36

2023-09-04T15:36

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югославия

нато

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сербия

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БЕЛГРАД, 4 авг – РИА Новости. Контингент НАТО в Косово (KFOR) проведет учения 5-7 сентября в западной части края, сообщило Радио и телевидение Косово со ссылкой на командование миссии. "Учения будет проводить региональное командование многонационального контингента "Запад" с упором на процедуры оперативной готовности и подготовки подразделений. В этот период военнослужащие и транспорт KFOR будут размещены в районе Крушево и монастыря Дечани (Высокие Дечаны)", - приводит телеканал заявлении миссии. Уточняется, что в рамках учений пройдут дневные и ночные маневры на главных и второстепенных трассах в этом районе, и будут заметны "колонны военной техники с тяжелым инженерным оборудованием". НАТО в настоящее время усиливает свое присутствие в Косово и Метохии за счет 500 турецких военнослужащих из 65-й механизированной пехотной бригады, включая батальон спецназа, которые размещаются на военной базе "Султан Мурад". Ожидается, что турки наряду с американцами станут самым большим контингентом в составе сил НАТО и командование контингентом KFOR примет турецкий офицер. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" с армией и полицией Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО, удары наносились с марта по июнь. В июне 1999 года, после бомбардировок Югославии и вывода сербских войск и полиции из Косово, в крае разместились силы Североатлантического альянса. "Кэмп-Бондстил" под командованием США рядом с городом Урошевац — одна из крупнейших американских военных баз в Европе.

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html

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в мире, косово, югославия, нато, освободительная армия косово, сербия