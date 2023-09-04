Миссия НАТО проведет учения на западе Косово
KFOR проведет учения на западе Косово
© AP Photo / Dejan SimicevicПолиция и солдаты KFOR в Косово
© AP Photo / Dejan Simicevic
Полиция и солдаты KFOR в Косово. Архивное фото
БЕЛГРАД, 4 авг – РИА Новости. Контингент НАТО в Косово (KFOR) проведет учения 5-7 сентября в западной части края, сообщило Радио и телевидение Косово со ссылкой на командование миссии.
"Учения будет проводить региональное командование многонационального контингента "Запад" с упором на процедуры оперативной готовности и подготовки подразделений. В этот период военнослужащие и транспорт KFOR будут размещены в районе Крушево и монастыря Дечани (Высокие Дечаны)", - приводит телеканал заявлении миссии.
Уточняется, что в рамках учений пройдут дневные и ночные маневры на главных и второстепенных трассах в этом районе, и будут заметны "колонны военной техники с тяжелым инженерным оборудованием".
НАТО в настоящее время усиливает свое присутствие в Косово и Метохии за счет 500 турецких военнослужащих из 65-й механизированной пехотной бригады, включая батальон спецназа, которые размещаются на военной базе "Султан Мурад". Ожидается, что турки наряду с американцами станут самым большим контингентом в составе сил НАТО и командование контингентом KFOR примет турецкий офицер.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" с армией и полицией Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО, удары наносились с марта по июнь. В июне 1999 года, после бомбардировок Югославии и вывода сербских войск и полиции из Косово, в крае разместились силы Североатлантического альянса. "Кэмп-Бондстил" под командованием США рядом с городом Урошевац — одна из крупнейших американских военных баз в Европе.