https://ria.ru/20230904/twitch-1894028457.html
Twitch оштрафовали за отказ локализовать серверы
Twitch оштрафовали за отказ локализовать серверы - РИА Новости, 04.09.2023
Twitch оштрафовали за отказ локализовать серверы
Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы в понедельник оштрафовал на 13 миллионов рублей стриминговый сервис Twitch за повторный отказ... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T11:11
2023-09-04T11:11
2023-09-04T11:12
происшествия
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы в понедельник оштрафовал на 13 миллионов рублей стриминговый сервис Twitch за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать Twitch Interactive, Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.11 КоАП РФ. Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 13 миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев. Представитель компании в суд не явился, присутствовал лишь юрист Роскомнадзора. Впервые суд оштрафовал Twitch за отказ локализовать персональные данные россиян по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ прошлым летом. Тогда компании был назначен штраф два миллиона рублей. Ранее утром этот же судья оштрафовал на 10 миллионов рублей за аналогичное правонарушение компанию-владельца приложения для знакомств Tinder.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Происшествия, Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Twitch оштрафовали за отказ локализовать серверы
Twitch оштрафовали на 13 млн руб за повторный отказ локализовать серверы
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы в понедельник оштрафовал на 13 миллионов рублей стриминговый сервис Twitch за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Признать Twitch Interactive, Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.11 КоАП РФ. Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 13 миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
Представитель компании в суд не явился, присутствовал лишь юрист Роскомнадзора.
Впервые суд оштрафовал Twitch за отказ локализовать персональные данные россиян по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ прошлым летом. Тогда компании был назначен штраф два миллиона рублей.
Ранее утром этот же судья оштрафовал на 10 миллионов рублей за аналогичное правонарушение компанию-владельца приложения для знакомств Tinder.
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