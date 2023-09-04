https://ria.ru/20230904/twitch-1894028457.html

Twitch оштрафовали за отказ локализовать серверы

Twitch оштрафовали за отказ локализовать серверы - РИА Новости, 04.09.2023

Twitch оштрафовали за отказ локализовать серверы

Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы в понедельник оштрафовал на 13 миллионов рублей стриминговый сервис Twitch за повторный отказ... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T11:11

2023-09-04T11:11

2023-09-04T11:12

происшествия

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы в понедельник оштрафовал на 13 миллионов рублей стриминговый сервис Twitch за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать Twitch Interactive, Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.11 КоАП РФ. Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 13 миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев. Представитель компании в суд не явился, присутствовал лишь юрист Роскомнадзора. Впервые суд оштрафовал Twitch за отказ локализовать персональные данные россиян по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ прошлым летом. Тогда компании был назначен штраф два миллиона рублей. Ранее утром этот же судья оштрафовал на 10 миллионов рублей за аналогичное правонарушение компанию-владельца приложения для знакомств Tinder.

https://ria.ru/20230816/telegram-1890363535.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)