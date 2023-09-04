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Строительство новых медицинских центров стартовало в Подмосковье - РИА Новости, 04.09.2023
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Новости Подмосковья
 
18:41 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/tsentry-1894167357.html
Строительство новых медицинских центров стартовало в Подмосковье
Строительство новых медицинских центров стартовало в Подмосковье - РИА Новости, 04.09.2023
Строительство новых медицинских центров стартовало в Подмосковье
В Подмосковье в текущем году стартовало строительство 10 новых медицинских учреждений. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные Главгосстройнадзора... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T18:41
2023-09-04T18:41
новости подмосковья
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В Подмосковье в текущем году стартовало строительство 10 новых медицинских учреждений. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные Главгосстройнадзора региона.В Одинцове началось строительство двух поликлиник на 390 и 300 посещений в смену. Еще одна поликлиника появится в микрорайоне Ковровый в Котельниках.Также их возведут в Лосино-Петровском, Ленинском округе, Лобне, Балашихе, Люберцах и Серпухове. При этом в Королеве стартовала реконструкция пансионата-профилактория.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Строительство новых медицинских центров стартовало в Подмосковье

© Главное управление государственного строительного надзора Московской областиСтроительная площадка
Строительная площадка
© Главное управление государственного строительного надзора Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В Подмосковье в текущем году стартовало строительство 10 новых медицинских учреждений. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные Главгосстройнадзора региона.
В Одинцове началось строительство двух поликлиник на 390 и 300 посещений в смену. Еще одна поликлиника появится в микрорайоне Ковровый в Котельниках.
Также их возведут в Лосино-Петровском, Ленинском округе, Лобне, Балашихе, Люберцах и Серпухове. При этом в Королеве стартовала реконструкция пансионата-профилактория.
 
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