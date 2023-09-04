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Строительство новых медицинских центров стартовало в Подмосковье

Строительство новых медицинских центров стартовало в Подмосковье - РИА Новости, 04.09.2023

Строительство новых медицинских центров стартовало в Подмосковье

В Подмосковье в текущем году стартовало строительство 10 новых медицинских учреждений. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные Главгосстройнадзора... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T18:41

2023-09-04T18:41

2023-09-04T18:41

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В Подмосковье в текущем году стартовало строительство 10 новых медицинских учреждений. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные Главгосстройнадзора региона.В Одинцове началось строительство двух поликлиник на 390 и 300 посещений в смену. Еще одна поликлиника появится в микрорайоне Ковровый в Котельниках.Также их возведут в Лосино-Петровском, Ленинском округе, Лобне, Балашихе, Люберцах и Серпухове. При этом в Королеве стартовала реконструкция пансионата-профилактория.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)