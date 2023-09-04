https://ria.ru/20230904/tsentry-1894167357.html
Строительство новых медицинских центров стартовало в Подмосковье
Строительство новых медицинских центров стартовало в Подмосковье - РИА Новости, 04.09.2023
Строительство новых медицинских центров стартовало в Подмосковье
В Подмосковье в текущем году стартовало строительство 10 новых медицинских учреждений. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные Главгосстройнадзора... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T18:41
2023-09-04T18:41
2023-09-04T18:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894163362_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_cb6951d0ab5f24920bf06e7a4cf85253.jpg
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В Подмосковье в текущем году стартовало строительство 10 новых медицинских учреждений. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные Главгосстройнадзора региона.В Одинцове началось строительство двух поликлиник на 390 и 300 посещений в смену. Еще одна поликлиника появится в микрорайоне Ковровый в Котельниках.Также их возведут в Лосино-Петровском, Ленинском округе, Лобне, Балашихе, Люберцах и Серпухове. При этом в Королеве стартовала реконструкция пансионата-профилактория.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894163362_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_81789e4e99a924c4f45e2b9870a82b19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)