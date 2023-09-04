https://ria.ru/20230904/tsentr-1894139950.html

Третий Центр поддержки одаренных детей открылся в Тульской области

Третий Центр поддержки одаренных детей открылся в Тульской области - РИА Новости, 04.09.2023

Третий Центр поддержки одаренных детей открылся в Тульской области

Центр поддержки одаренных детей "Созвездие", где будут обучаться победители и призеры олимпиад и конкурсов различного уровня, открылся в понедельник в городе... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T17:20

2023-09-04T17:20

2023-09-04T17:20

тульская область

тульская область

алексей дюмин

россия

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ТУЛА, 4 сен — РИА Новости. Центр поддержки одаренных детей "Созвездие", где будут обучаться победители и призеры олимпиад и конкурсов различного уровня, открылся в понедельник в городе Новомосковске Тульской области по инициативе губернатора Алексея Дюмина, сообщил РИА Новости представитель правительства региона. В церемонии открытия приняли участие полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и глава тульского региона Алексей Дюмин. "В "Созвездии" созданы все условия для комфортного проживания и обучения ребят. Это своего рода наукоград, где дети будут углубленно изучать математику, физику, химию, биологию, заниматься творчеством, решать практические задачи под руководством преподавателей ведущих вузов региона. Это позволит им освоить современные востребованные специальности и в будущем стать настоящими звездами в своих направлениях. Сегодня такие кадры очень нужны Тульской области и всей России", - цитируют в правительстве Дюмина. Губернатор напомнил, что в 2016 году в своем послании президент РФ Владимир Путин поручил регионам приступить к созданию центров поддержки талантливой молодежи. "Созвездие" – уже третье такое учреждение в Тульской области. Ранее центры поддержки одаренных детей открылись на базе музыкальной школы им. Райхеля и Яснополянского образовательного комплекса. На 2023-2024 учебный год Центр "Созвездие" набрал учеников в 9-е и 10-е классы. Там будут обучаться ребята со всего региона, среди которых победители и призеры олимпиад и конкурсов различного уровня. В четырехэтажном здании Центра "Созвездие" размещены учебный корпус, кампус на 200 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс. В состав Центра входят: лицей "Олимп" с круглосуточным проживанием для учащихся 9 – 11 классов; образовательный центр "Академия достижений", на базе которого будут проходить профильные смены; кластер дополнительного образования "Лаборатория успеха".

https://ria.ru/20230721/forum-1885576023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тульская область, алексей дюмин, россия