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Правительство ФРГ продало трубы, предназначенные для "Северного потока — 2" - РИА Новости, 04.09.2023
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14:43 04.09.2023 (обновлено: 15:22 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/truby-1894086686.html
Правительство ФРГ продало трубы, предназначенные для "Северного потока — 2"
Правительство ФРГ продало трубы, предназначенные для "Северного потока — 2" - РИА Новости, 04.09.2023
Правительство ФРГ продало трубы, предназначенные для "Северного потока — 2"
Правительство Германии продало предназначавшиеся для "Северного потока — 2" трубы компании, причастной к строительству газопровода между терминалом сжиженного... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T14:43
2023-09-04T15:22
экономика
германия
балтийское море
nord stream 2 ag
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
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БЕРЛИН, 4 сен — РИА Новости. Правительство Германии продало предназначавшиеся для "Северного потока — 2" трубы компании, причастной к строительству газопровода между терминалом сжиженного природного газа возле острова Рюген и Лубмином на побережье Балтийского моря, сообщила журналистам представитель Министерства экономики. "Трубы проданы", — ответила она на соответствующий вопрос, не уточнив, о какой компании идет речь. По информации немецких СМИ, после строительства "Северного потока — 2" на складах осталось примерно три тысячи труб. Предполагалось использовать их для прокладки газопровода OAL (Ostsee Anbindungsleitung) от Рюгена до Лубмина (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания). В мае стало известно, что немецкое правительство Германии купило эти трубы у обанкротившейся компании-оператора Nord Stream 2 AG за 70 миллионов евро.В конце августа разрешение на строительство OAL получил оператор газотранспортной сети Gascade.Как писала газета Welt am Sonntag, из-за антироссийских санкций Берлину пришлось согласовывать вопрос покупки труб с Вашингтоном. Отмечалось, что препятствий для этого не будет, если деньги за продажу не окажутся у российской стороны.
https://ria.ru/20230825/zaschita-1892228824.html
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германия
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экономика, германия, балтийское море, nord stream 2 ag, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
Экономика, Германия, Балтийское море, Nord Stream 2 AG, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
Правительство ФРГ продало трубы, предназначенные для "Северного потока — 2"

Правительство ФРГ продало купленные у оператора "Северного потока — 2" трубы

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук | Перейти в медиабанкТрубы для "Северного потока — 2" на территории порта Мукран в Германии
Трубы для Северного потока — 2 на территории порта Мукран в Германии - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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Трубы для "Северного потока — 2" на территории порта Мукран в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 4 сен — РИА Новости. Правительство Германии продало предназначавшиеся для "Северного потока — 2" трубы компании, причастной к строительству газопровода между терминалом сжиженного природного газа возле острова Рюген и Лубмином на побережье Балтийского моря, сообщила журналистам представитель Министерства экономики.
"Трубы проданы", — ответила она на соответствующий вопрос, не уточнив, о какой компании идет речь.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Германия не приняла мер по защите "Северных потоков", пишут СМИ
25 августа, 15:08
По информации немецких СМИ, после строительства "Северного потока — 2" на складах осталось примерно три тысячи труб. Предполагалось использовать их для прокладки газопровода OAL (Ostsee Anbindungsleitung) от Рюгена до Лубмина (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания). В мае стало известно, что немецкое правительство Германии купило эти трубы у обанкротившейся компании-оператора Nord Stream 2 AG за 70 миллионов евро.
В конце августа разрешение на строительство OAL получил оператор газотранспортной сети Gascade.
Как писала газета Welt am Sonntag, из-за антироссийских санкций Берлину пришлось согласовывать вопрос покупки труб с Вашингтоном. Отмечалось, что препятствий для этого не будет, если деньги за продажу не окажутся у российской стороны.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
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ЭкономикаГерманияБалтийское мореNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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