https://ria.ru/20230904/truby-1894086686.html

Правительство ФРГ продало трубы, предназначенные для "Северного потока — 2"

Правительство ФРГ продало трубы, предназначенные для "Северного потока — 2" - РИА Новости, 04.09.2023

Правительство ФРГ продало трубы, предназначенные для "Северного потока — 2"

Правительство Германии продало предназначавшиеся для "Северного потока — 2" трубы компании, причастной к строительству газопровода между терминалом сжиженного... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T14:43

2023-09-04T14:43

2023-09-04T15:22

экономика

германия

балтийское море

nord stream 2 ag

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

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БЕРЛИН, 4 сен — РИА Новости. Правительство Германии продало предназначавшиеся для "Северного потока — 2" трубы компании, причастной к строительству газопровода между терминалом сжиженного природного газа возле острова Рюген и Лубмином на побережье Балтийского моря, сообщила журналистам представитель Министерства экономики. "Трубы проданы", — ответила она на соответствующий вопрос, не уточнив, о какой компании идет речь. По информации немецких СМИ, после строительства "Северного потока — 2" на складах осталось примерно три тысячи труб. Предполагалось использовать их для прокладки газопровода OAL (Ostsee Anbindungsleitung) от Рюгена до Лубмина (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания). В мае стало известно, что немецкое правительство Германии купило эти трубы у обанкротившейся компании-оператора Nord Stream 2 AG за 70 миллионов евро.В конце августа разрешение на строительство OAL получил оператор газотранспортной сети Gascade.Как писала газета Welt am Sonntag, из-за антироссийских санкций Берлину пришлось согласовывать вопрос покупки труб с Вашингтоном. Отмечалось, что препятствий для этого не будет, если деньги за продажу не окажутся у российской стороны.

https://ria.ru/20230825/zaschita-1892228824.html

https://ria.ru/20230903/germaniya-1893663461.html

германия

балтийское море

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, германия, балтийское море, nord stream 2 ag, северный поток — 2, авария на "северных потоках"