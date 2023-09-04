https://ria.ru/20230904/tramp-1894149348.html

Байден сравнил президентство Трампа с Великой депрессией

Байден сравнил президентство Трампа с Великой депрессией - РИА Новости, 04.09.2023

Байден сравнил президентство Трампа с Великой депрессией

Президент США Джо Байден сравнил работу на посту своего предшественника Дональда Трампа с периодом Великой депрессии. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T17:41

2023-09-04T17:41

2023-09-04T17:41

в мире

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден сравнил работу на посту своего предшественника Дональда Трампа с периодом Великой депрессии. "Не так давно мы теряли рабочие места в этой стране. Парень, который занимал должность до меня, среди двух президентов в истории оставил пост с меньшим количеством рабочих мест в Америке, чем когда его избрали. Другим был Герберт Гувер, какое совпадение", - заявил Байден, выступая в Филадельфии. Гувер был президентом США с 1929 по 1933 годы, на это время пришлось начало период Великой депрессии в экономике. "Когда прошлый парень был здесь, мы отправляли рабочие места в Китай, теперь мы возвращаем их домой из Китая", - добавил Байден. Как заявил президент США, Трамп смотрел на мир с нью-йоркской Парк Авеню, а сам Байден - с улицы небольшого городка Скрантон в штате Пенсильвания. Таким образом действующий американский лидер характеризовал различные подходы своей и предыдущей администрации к экономике и приоритетам. Байден реже Трампа обращается к прямым отсылкам к главному политическому оппоненту на предстоящих выборах президента. Действующий глава США предпочитает упоминать предшественника как "парня, который был до". Бывший американский лидер со своей стороны навешивает на Байдена обидные ярлыки, обвиняет в коррупции и, к примеру, уже пугал грядущей новой великой депрессией, указывая, что из-за политики новой администрации США в упадке. Великой депрессией называют начавшийся в 1929 году с биржевого краха в США мировой экономический кризис, который продолжался 10 лет.

https://ria.ru/20230825/bayden-1892124236.html

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в мире, сша, филадельфия, джо байден, дональд трамп