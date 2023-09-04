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Байден сравнил президентство Трампа с Великой депрессией - РИА Новости, 04.09.2023
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17:41 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/tramp-1894149348.html
Байден сравнил президентство Трампа с Великой депрессией
Байден сравнил президентство Трампа с Великой депрессией - РИА Новости, 04.09.2023
Байден сравнил президентство Трампа с Великой депрессией
Президент США Джо Байден сравнил работу на посту своего предшественника Дональда Трампа с периодом Великой депрессии. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:41
2023-09-04T17:41
в мире
сша
филадельфия
джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден сравнил работу на посту своего предшественника Дональда Трампа с периодом Великой депрессии. "Не так давно мы теряли рабочие места в этой стране. Парень, который занимал должность до меня, среди двух президентов в истории оставил пост с меньшим количеством рабочих мест в Америке, чем когда его избрали. Другим был Герберт Гувер, какое совпадение", - заявил Байден, выступая в Филадельфии. Гувер был президентом США с 1929 по 1933 годы, на это время пришлось начало период Великой депрессии в экономике. "Когда прошлый парень был здесь, мы отправляли рабочие места в Китай, теперь мы возвращаем их домой из Китая", - добавил Байден. Как заявил президент США, Трамп смотрел на мир с нью-йоркской Парк Авеню, а сам Байден - с улицы небольшого городка Скрантон в штате Пенсильвания. Таким образом действующий американский лидер характеризовал различные подходы своей и предыдущей администрации к экономике и приоритетам. Байден реже Трампа обращается к прямым отсылкам к главному политическому оппоненту на предстоящих выборах президента. Действующий глава США предпочитает упоминать предшественника как "парня, который был до". Бывший американский лидер со своей стороны навешивает на Байдена обидные ярлыки, обвиняет в коррупции и, к примеру, уже пугал грядущей новой великой депрессией, указывая, что из-за политики новой администрации США в упадке. Великой депрессией называют начавшийся в 1929 году с биржевого краха в США мировой экономический кризис, который продолжался 10 лет.
https://ria.ru/20230825/bayden-1892124236.html
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в мире, сша, филадельфия, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Филадельфия, Джо Байден, Дональд Трамп
Байден сравнил президентство Трампа с Великой депрессией

Байден сравнил работу Трампа на посту президента с периодом Великой депрессии

© AP Photo / Charles KrupaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / Charles Krupa
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден сравнил работу на посту своего предшественника Дональда Трампа с периодом Великой депрессии.
«
"Не так давно мы теряли рабочие места в этой стране. Парень, который занимал должность до меня, среди двух президентов в истории оставил пост с меньшим количеством рабочих мест в Америке, чем когда его избрали. Другим был Герберт Гувер, какое совпадение", - заявил Байден, выступая в Филадельфии.
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Гувер был президентом США с 1929 по 1933 годы, на это время пришлось начало период Великой депрессии в экономике.
«
"Когда прошлый парень был здесь, мы отправляли рабочие места в Китай, теперь мы возвращаем их домой из Китая", - добавил Байден.
Как заявил президент США, Трамп смотрел на мир с нью-йоркской Парк Авеню, а сам Байден - с улицы небольшого городка Скрантон в штате Пенсильвания. Таким образом действующий американский лидер характеризовал различные подходы своей и предыдущей администрации к экономике и приоритетам.
Байден реже Трампа обращается к прямым отсылкам к главному политическому оппоненту на предстоящих выборах президента. Действующий глава США предпочитает упоминать предшественника как "парня, который был до". Бывший американский лидер со своей стороны навешивает на Байдена обидные ярлыки, обвиняет в коррупции и, к примеру, уже пугал грядущей новой великой депрессией, указывая, что из-за политики новой администрации США в упадке.
Великой депрессией называют начавшийся в 1929 году с биржевого краха в США мировой экономический кризис, который продолжался 10 лет.
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В миреСШАФиладельфияДжо БайденДональд Трамп
 
 
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