https://ria.ru/20230904/tko-1894079663.html

В каждом районе Калужской области откроют площадки для переработки ТКО

В каждом районе Калужской области откроют площадки для переработки ТКО - РИА Новости, 04.09.2023

В каждом районе Калужской области откроют площадки для переработки ТКО

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил открыть в каждом муниципальном районе региона площадки для переработки твердых коммунальных отходов,... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T14:19

2023-09-04T14:19

2023-09-04T14:19

калужская область

владислав шапша

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КАЛУГА, 4 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил открыть в каждом муниципальном районе региона площадки для переработки твердых коммунальных отходов, сообщает областное правительство. Сообщается, что в понедельник на совещании под руководством Владислава Шапши был рассмотрен вопрос ликвидации несанкционированных свалок. Предваряя обсуждение, губернатор отметил, что на территории региона в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология" реализуются четыре региональных проекта, направленных на сохранение природных богатств, поддержание благоприятной экологической обстановки. "В рамках проекта "Чистая страна" предусмотрена ликвидация нелегальных городских свалок. Эта работа позволит нам очистить от скопившегося мусора десятки гектаров земли и избавить жителей от неудобств", - пояснил он. В настоящее время, по данным областного правительства, в регионе расположено 20 выведенных из эксплуатации и подлежащих рекультивации объектов накопленного вреда окружающей среде. Реализация проектов находится на контроле межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по городу Москве и Калужской области. Обращаясь к главам муниципальных образований, Владислав Шапша отметил, что задачу ликвидации свалок и утилизации мусора решить без организации его сортировки и переработки невозможно. Губернатор особо подчеркнул, что президентом страны поставлена задача к 2030 году обеспечить стопроцентную сортировку отходов и вдвое сократить их хранение на полигонах. "Выделяйте на своих территориях площадки, думайте, какие предприятия будут работать с этим, как вы будете перерабатывать, минимизировать объемы, подлежащие дальнейшему хранению. Это общая задача, и без ее решения большую задачу, поставленную перед нами президентом России, не решить", - акцентировал глава региона. Он призвал глав администраций активнее работать с министерством природных ресурсов и экологии области, федеральными ведомствами. Отдельное поручение касалось взаимодействия с населением. "Находите с жителями общий язык. На территории каждого района мы откроем соответствующие перерабатывающие мощности. Те, кто не откроет, будет потом с несанкционированными свалками работать сам. Это ваша зона ответственности. Не перекладывайте ее ни на кого", - подчеркнул Владислав Шапша.

https://ria.ru/20230828/gotovnost-1892707534.html

https://ria.ru/20230616/kaluga-1878578974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владислав шапша