https://ria.ru/20230904/tinder-1894023988.html

Суд оштрафовал Tinder на десять миллионов рублей

Суд оштрафовал Tinder на десять миллионов рублей - РИА Новости, 04.09.2023

Суд оштрафовал Tinder на десять миллионов рублей

Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 10 миллионов рублей компанию Match Groop LLC - владельца сайта знакомств Tinder за РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T10:50

2023-09-04T10:50

2023-09-04T10:53

происшествия

россия

москва

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 10 миллионов рублей компанию Match Groop LLC - владельца сайта знакомств Tinder за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать Match Groop LLC виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.11 КоАП РФ. Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 10 миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев. В этот же день суд рассмотрит аналогичный протокол в отношении компании Twitch Interactive.Роскомнадзор еще в мае направил Tinder письмо о выполнении требования закона о персональных данных, но требования выполнены не были, после чего был составлен протокол.Tinder перестал работать в России 30 июня этого года. За год до этого, в июле 2022-го, суд оштрафовал Match Group еще на 2 миллиона рублей также за отказ локализовать персональные данные россиян.Match Group - американская компания со штаб-квартирой в Далласе, владеет и управляет крупнейшим портфелем популярных онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, Match.com, Meetic, Ok Cupid, Hinge, Plenty Of Fish, Our Time и другие.

https://ria.ru/20230815/feyki-1890210314.html

https://ria.ru/20230630/znakomstva-1881346012.html

россия

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)