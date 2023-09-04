https://ria.ru/20230904/tinder-1894023988.html
Суд оштрафовал Tinder на десять миллионов рублей
Суд оштрафовал Tinder на десять миллионов рублей - РИА Новости, 04.09.2023
Суд оштрафовал Tinder на десять миллионов рублей
Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 10 миллионов рублей компанию Match Groop LLC - владельца сайта знакомств Tinder за РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T10:50
2023-09-04T10:50
2023-09-04T10:53
происшествия
россия
москва
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 10 миллионов рублей компанию Match Groop LLC - владельца сайта знакомств Tinder за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать Match Groop LLC виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.11 КоАП РФ. Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 10 миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев. В этот же день суд рассмотрит аналогичный протокол в отношении компании Twitch Interactive.Роскомнадзор еще в мае направил Tinder письмо о выполнении требования закона о персональных данных, но требования выполнены не были, после чего был составлен протокол.Tinder перестал работать в России 30 июня этого года. За год до этого, в июле 2022-го, суд оштрафовал Match Group еще на 2 миллиона рублей также за отказ локализовать персональные данные россиян.Match Group - американская компания со штаб-квартирой в Далласе, владеет и управляет крупнейшим портфелем популярных онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, Match.com, Meetic, Ok Cupid, Hinge, Plenty Of Fish, Our Time и другие.
https://ria.ru/20230815/feyki-1890210314.html
https://ria.ru/20230630/znakomstva-1881346012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Происшествия, Россия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Суд оштрафовал Tinder на десять миллионов рублей
Суд оштрафовал Tinder за отказ локализовать персональные данные россиян