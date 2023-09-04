https://ria.ru/20230904/tabak-1894122961.html
В Минфине предложили маркировать табак с помощью спецмарок
В Минфине предложили маркировать табак с помощью спецмарок - РИА Новости, 04.09.2023
В Минфине предложили маркировать табак с помощью спецмарок
Минфин России предлагает маркировать табачную продукцию с помощью учетно-контрольных специальных марок в связи с ожидаемой отменой "бумажной" маркировки такой... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:30
2023-09-04T16:30
2023-09-04T16:32
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Минфин России предлагает маркировать табачную продукцию с помощью учетно-контрольных специальных марок в связи с ожидаемой отменой "бумажной" маркировки такой продукции и переходом к ее цифровому формату, следует из проекта федерального закона, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Разработчиком проекта выступает Минфин. "Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации... следующие изменения:... 2) в абзацах первом и втором пункта 1 статьи 186 слова "акцизными марками" заменить словами "федеральными специальными марками и учетно-контрольными специальными марками", - говорится в документе. Разработка документа, согласно информации, размещенной на портале, необходима в связи с отменой специальных федеральных и акцизных марок. "Основание для разработки проекта акта: инициативно в связи с необходимостью отмены "бумажной маркировки" табачной продукции и осуществления "цифровой маркировки" табачной и никотинсодержащей продукции", - говорится в материалах. Как поясняют авторы документа, под учетно-контрольными специальными марками понимаются исключающие возможность подделки и повторного использования средства идентификации. Марки, согласно проекту, будут наноситься на упаковку табачной и подакцизной никотинсодержащей продукции в целях сохранения полномочий по администрированию сумм акцизов в отношении ввозимых из стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) указанных подакцизных товаров таможенными органами. Кроме того, уточняется в материалах, марки вводятся и для контроля за правильностью определения налоговой базы по акцизам табачной и никотинсодержащей продукции. "В случае если определенный налогоплательщиком размер налоговой базы меньше объема реализованной продукции по данным государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (далее – ГИС МТ), налоговая база определяется по данным ГИС МТ", - поясняют авторы проекта. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта 2024 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по акцизам. В мае РИА Новости ознакомилось с дорожной картой Минфина, согласно которой введение цифрового акциза на табак должно начаться в стране в первом квартале 2024 года.
https://ria.ru/20230804/tabak-1888182629.html
https://ria.ru/20230830/alkogol-1893105565.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Евразийский экономический союз
В Минфине предложили маркировать табак с помощью спецмарок
Минфин предложил маркировать табачную продукцию с помощью специальных марок
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.
Минфин России предлагает маркировать табачную продукцию с помощью учетно-контрольных специальных марок в связи с ожидаемой отменой "бумажной" маркировки такой продукции и переходом к ее цифровому формату, следует из проекта
федерального закона, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Разработчиком проекта выступает Минфин.
"Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации... следующие изменения:... 2) в абзацах первом и втором пункта 1 статьи 186 слова "акцизными марками" заменить словами "федеральными специальными марками и учетно-контрольными специальными марками", - говорится в документе.
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Разработка документа, согласно информации, размещенной на портале, необходима в связи с отменой специальных федеральных и акцизных марок. "Основание для разработки проекта акта: инициативно в связи с необходимостью отмены "бумажной маркировки" табачной продукции и осуществления "цифровой маркировки" табачной и никотинсодержащей продукции", - говорится в материалах.
Как поясняют авторы документа, под учетно-контрольными специальными марками понимаются исключающие возможность подделки и повторного использования средства идентификации. Марки, согласно проекту, будут наноситься на упаковку табачной и подакцизной никотинсодержащей продукции в целях сохранения полномочий по администрированию сумм акцизов в отношении ввозимых из стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС
) указанных подакцизных товаров таможенными органами.
Кроме того, уточняется в материалах, марки вводятся и для контроля за правильностью определения налоговой базы по акцизам табачной и никотинсодержащей продукции. "В случае если определенный налогоплательщиком размер налоговой базы меньше объема реализованной продукции по данным государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (далее – ГИС МТ), налоговая база определяется по данным ГИС МТ", - поясняют авторы проекта.
Предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта 2024 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по акцизам.
В мае РИА Новости ознакомилось с дорожной картой Минфина, согласно которой введение цифрового акциза на табак должно начаться в стране в первом квартале 2024 года.
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