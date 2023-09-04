https://ria.ru/20230904/svo-1894198926.html

Российских пленных избивали в днепровском СИЗО, рассказал военнослужащий

Российских пленных избивали в днепровском СИЗО, рассказал военнослужащий - РИА Новости, 04.09.2023

Российских пленных избивали в днепровском СИЗО, рассказал военнослужащий

Российских военнопленных избивали в Днепровском СИЗО каждый раз, когда поражались военные объекты в городе, рассказал журналистам вернувшийся из украинского... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T23:01

2023-09-04T23:01

2023-09-04T23:01

специальная военная операция на украине

украина

днепр (город)

оон

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ЛУГАНСК, 4 сен - РИА Новости. Российских военнопленных избивали в Днепровском СИЗО каждый раз, когда поражались военные объекты в городе, рассказал журналистам вернувшийся из украинского плена военнослужащий. "Когда в Днепре начиналась воздушная тревога, мы стояли руки за голову и пели песни. Хоть ночью, хоть час, хоть два она длилась, мы стояли и пели. А если прилетал снаряд (ракета - прим. ред.), то забегали к нам и избивали, загоняли под кровати", - рассказал российский военнослужащий. Ранее в отчёте УВКПЧ ООН о задержании гражданских лиц на Украине говорилось, что более 40 заключенных в тюрьмах Украины сообщили ООН, что подвергались пыткам и сексуальному насилию, в основном, в секретных центрах содержания под стражей.

https://ria.ru/20230904/shturm-1894075858.html

украина

днепр (город)

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украина, днепр (город), оон