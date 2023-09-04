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Российские военные улучшили позиции на Марьинском направлении - РИА Новости, 04.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:27 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/svo-1894020530.html
Российские военные улучшили позиции на Марьинском направлении
Российские военные улучшили позиции на Марьинском направлении - РИА Новости, 04.09.2023
Российские военные улучшили позиции на Марьинском направлении
Российские военные улучшили позиции на марьинском направлении, заявил в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T10:27
2023-09-04T10:27
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российские военные улучшили позиции на марьинском направлении, заявил в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Мы видим определенное улучшение позиций на марьинском направлении, это не очень ярко выражено в количестве километров, даже сотен метров, но там каждая позиция, каждый опорный пункт противника - он играет очень существенную роль. Нашим подразделениям удается выбить оттуда противника или же занять своими силами", - сказал Пушилин. Что касается авдеевского направлении, отметил он, существенных изменений там нет. "Отражены ряд атак противника. Живая сила противника в достаточном количестве уничтожена, а также техника противника подверглась уничтожению с нашей стороны", - отметил руководитель республики.
https://ria.ru/20230904/spetsoperatsiya-1893996149.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные улучшили позиции на Марьинском направлении

Пушилин: ВС России улучшили позиции на Марьинском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российские военные улучшили позиции на марьинском направлении, заявил в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
«
"Мы видим определенное улучшение позиций на марьинском направлении, это не очень ярко выражено в количестве километров, даже сотен метров, но там каждая позиция, каждый опорный пункт противника - он играет очень существенную роль. Нашим подразделениям удается выбить оттуда противника или же занять своими силами", - сказал Пушилин.
Что касается авдеевского направлении, отметил он, существенных изменений там нет.
«
"Отражены ряд атак противника. Живая сила противника в достаточном количестве уничтожена, а также техника противника подверглась уничтожению с нашей стороны", - отметил руководитель республики.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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