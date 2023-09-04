https://ria.ru/20230904/svo-1894020530.html

Российские военные улучшили позиции на Марьинском направлении

Российские военные улучшили позиции на Марьинском направлении - РИА Новости, 04.09.2023

Российские военные улучшили позиции на Марьинском направлении

Российские военные улучшили позиции на марьинском направлении, заявил в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T10:27

2023-09-04T10:27

2023-09-04T10:27

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российские военные улучшили позиции на марьинском направлении, заявил в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Мы видим определенное улучшение позиций на марьинском направлении, это не очень ярко выражено в количестве километров, даже сотен метров, но там каждая позиция, каждый опорный пункт противника - он играет очень существенную роль. Нашим подразделениям удается выбить оттуда противника или же занять своими силами", - сказал Пушилин. Что касается авдеевского направлении, отметил он, существенных изменений там нет. "Отражены ряд атак противника. Живая сила противника в достаточном количестве уничтожена, а также техника противника подверглась уничтожению с нашей стороны", - отметил руководитель республики.

https://ria.ru/20230904/spetsoperatsiya-1893996149.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф, безопасность