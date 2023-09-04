https://ria.ru/20230904/sud-1894201945.html

Суд в ФРГ признал обыск в офисе юристов Усманова незаконным

Суд в ФРГ признал обыск в офисе юристов Усманова незаконным - РИА Новости, 04.09.2023

Суд в ФРГ признал обыск в офисе юристов Усманова незаконным

Земельный суд Франкфурта-на-Майне признал незаконным обыск в адвокатской конторе юристов, представляющих интересы российского предпринимателя Алишера Усманова в РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T23:36

2023-09-04T23:36

2023-09-04T23:49

жилье

германия

франкфурт-на-майне

мюнхен

марк шагал

алишер усманов

евросоюз

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БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости. Земельный суд Франкфурта-на-Майне признал незаконным обыск в адвокатской конторе юристов, представляющих интересы российского предпринимателя Алишера Усманова в Германии, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости сообщения представителей бизнесмена. Осенью 2022 года германская прокуратура возбудила уголовное дело, а затем провела в феврале обыски у представляющих интересы Усманова юристов адвокатского бюро в Мюнхене, подозревая их в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности. Следователи полагали, что полученный ими авансовый платеж в 100 тысяч евро мог быть использован Усмановым для личных нужд в Европе. "Действия прокуратуры в офисе адвокатского бюро были успешно обжалованы как противоправные", - говорится в сообщении представителей предпринимателя. Сообщается, что суд охарактеризовал доводы прокуратуры как "смутные подозрения" и "голословные предположения". Суд счел также безосновательными подозрения в обходе санкций, поскольку в основном законе Германии закреплено право на эффективную судебную защиту, что предполагает также возможность оплаты такой услуги. "Решение знаменует собой еще один важный шаг в восстановлении законности и справедливости в отношении Алишера Усманова, подтверждая беспочвенность обвинений в его адрес со стороны немецких правоохранительных органов и прокуратуры", - сообщил представитель предпринимателя. Он отметил, что ранее другая коллегия того же суда признала незаконными ордера на обыски объектов в Германии, которые Усманову не принадлежат, в том числе в небольшой квартире сына его умершего друга в Гессене. "Мы рассчитываем, что позиция Алишера Усманова будет услышана и дальше: в частности, в Конституционном суде ФРГ, куда была направлена жалоба, которая ставит вопрос совместимости гарантий человеческого достоинства в рамках так называемой "конституционной идентичности" Германии с введенными против Алишера Усманова персональными санкциями ЕС", - добавил представитель. В середине августа газета Welt am Sonntag сообщила, что Усманов подал иск в Федеральный конституционный суд Германии, так как считает, что на фоне обысков на яхте Dilbar в Бремене были нарушены его права на неприкосновенность жилища. ЕС 28 февраля прошлого года включил Усманова в санкционные списки. Позже стало известно, что бизнесмен обжаловал эти санкции в суде ЕС в Люксембурге. Немецкие СМИ сообщали ранее о заморозке части имущества, переданного Усмановым в семейные трасты. Так, с яхты Dilbar изъяли 30 картин известных художников, среди которых есть работа русского и французского экспрессиониста Марка Шагала. Как пояснили тогда РИА Новости в пресс-службе федерального ведомства уголовной полиции ФРГ, яхта не конфискована, но использовать ее нельзя: речь идет о "замораживании экономических ресурсов", что влечет за собой "предотвращение использования", в том числе "для продажи, аренды или залога", а также "запрет на утилизацию".

https://ria.ru/20230724/komitet-1886045823.html

https://ria.ru/20230526/usmanov-1874330409.html

германия

франкфурт-на-майне

мюнхен

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жилье, германия, франкфурт-на-майне, мюнхен, марк шагал, алишер усманов, евросоюз