https://ria.ru/20230904/sud-1894151487.html
В Швеции начался суд над обвиняемым в работе на ГРУ россиянином
В Швеции начался суд над обвиняемым в работе на ГРУ россиянином - РИА Новости, 04.09.2023
В Швеции начался суд над обвиняемым в работе на ГРУ россиянином
Судебный процесс начался в понедельник в Стокгольме над гражданином РФ Сергеем Скворцовым, имеющим также подданство Швеции, который обвиняется в ведении... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:43
2023-09-04T17:43
2023-09-04T17:43
в мире
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россия
стокгольм (город)
главное разведывательное управление рф
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Судебный процесс начался в понедельник в Стокгольме над гражданином РФ Сергеем Скворцовым, имеющим также подданство Швеции, который обвиняется в ведении "незаконной разведывательной деятельности", сообщило издание The Local. Сообщается, что прокурор Хенрик Олин заявил суду, что Сергей Скворцов и его компании якобы предоставляли платформу для "российской военной разведки ГРУ и части государственной системы России" для незаконного приобретения западных технологий, в основном электронных устройств. Олин также назвал Скворцова одним из узлов огромной "российской системы закупок технологий, берущей свое начало еще в советское время". В свою очередь адвокат Скворцова отрицает вину своего подопечного. "Он не виновен ни в чем из того, о чем утверждает прокурор", - заявила Ульрика Борг. Ожидается, что судебный процесс над Скворцовым будет продолжаться до 25 сентября. Он будет проведен частично за закрытыми дверями в связи с соображениями национальной безопасности. В случае, если Скворцов будет признан виновным, ему будет грозить до четырех лет лишения свободы. Обвинение в ведении "незаконной разведывательной деятельности" в шведском законодательстве не столь тяжелое, как обвинение в шпионаже. Скворцов был задержан вместе со своей женой, также имеющей гражданство РФ, в апреле. Позднее его супруга была отпущена, так как обвинения были с нее сняты.
https://ria.ru/20230903/shvetsiya-1893905141.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, россия, стокгольм (город), главное разведывательное управление рф
В мире, Швеция, Россия, Стокгольм (город), Главное разведывательное управление РФ
В Швеции начался суд над обвиняемым в работе на ГРУ россиянином
Local: в Швеции начался суд над россиянином, обвиняемым в незаконной разведке
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Судебный процесс начался в понедельник в Стокгольме над гражданином РФ Сергеем Скворцовым, имеющим также подданство Швеции, который обвиняется в ведении "незаконной разведывательной деятельности", сообщило издание The Local.
Сообщается, что прокурор Хенрик Олин заявил суду, что Сергей Скворцов и его компании якобы предоставляли платформу для "российской военной разведки ГРУ
и части государственной системы России" для незаконного приобретения западных технологий, в основном электронных устройств. Олин также назвал Скворцова одним из узлов огромной "российской системы закупок технологий, берущей свое начало еще в советское время".
В свою очередь адвокат Скворцова отрицает вину своего подопечного.
"Он не виновен ни в чем из того, о чем утверждает прокурор", - заявила Ульрика Борг.
Ожидается, что судебный процесс над Скворцовым будет продолжаться до 25 сентября. Он будет проведен частично за закрытыми дверями в связи с соображениями национальной безопасности.
В случае, если Скворцов будет признан виновным, ему будет грозить до четырех лет лишения свободы. Обвинение в ведении "незаконной разведывательной деятельности" в шведском законодательстве не столь тяжелое, как обвинение в шпионаже.
Скворцов был задержан вместе со своей женой, также имеющей гражданство РФ, в апреле. Позднее его супруга была отпущена, так как обвинения были с нее сняты.
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