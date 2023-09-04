https://ria.ru/20230904/sud-1894151487.html

В Швеции начался суд над обвиняемым в работе на ГРУ россиянином

В Швеции начался суд над обвиняемым в работе на ГРУ россиянином - РИА Новости, 04.09.2023

В Швеции начался суд над обвиняемым в работе на ГРУ россиянином

Судебный процесс начался в понедельник в Стокгольме над гражданином РФ Сергеем Скворцовым, имеющим также подданство Швеции, который обвиняется в ведении... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T17:43

2023-09-04T17:43

2023-09-04T17:43

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швеция

россия

стокгольм (город)

главное разведывательное управление рф

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Судебный процесс начался в понедельник в Стокгольме над гражданином РФ Сергеем Скворцовым, имеющим также подданство Швеции, который обвиняется в ведении "незаконной разведывательной деятельности", сообщило издание The Local. Сообщается, что прокурор Хенрик Олин заявил суду, что Сергей Скворцов и его компании якобы предоставляли платформу для "российской военной разведки ГРУ и части государственной системы России" для незаконного приобретения западных технологий, в основном электронных устройств. Олин также назвал Скворцова одним из узлов огромной "российской системы закупок технологий, берущей свое начало еще в советское время". В свою очередь адвокат Скворцова отрицает вину своего подопечного. "Он не виновен ни в чем из того, о чем утверждает прокурор", - заявила Ульрика Борг. Ожидается, что судебный процесс над Скворцовым будет продолжаться до 25 сентября. Он будет проведен частично за закрытыми дверями в связи с соображениями национальной безопасности. В случае, если Скворцов будет признан виновным, ему будет грозить до четырех лет лишения свободы. Обвинение в ведении "незаконной разведывательной деятельности" в шведском законодательстве не столь тяжелое, как обвинение в шпионаже. Скворцов был задержан вместе со своей женой, также имеющей гражданство РФ, в апреле. Позднее его супруга была отпущена, так как обвинения были с нее сняты.

https://ria.ru/20230903/shvetsiya-1893905141.html

швеция

россия

стокгольм (город)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, швеция, россия, стокгольм (город), главное разведывательное управление рф