https://ria.ru/20230904/sud-1894053310.html

Суд перенес рассмотрение вопроса о продлении ареста режиссеру Беркович

Суд перенес рассмотрение вопроса о продлении ареста режиссеру Беркович - РИА Новости, 04.09.2023

Суд перенес рассмотрение вопроса о продлении ареста режиссеру Беркович

Хамовнический суд Москвы перенес с 5 на 6 сентября рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T12:46

2023-09-04T12:46

2023-09-04T13:13

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москва

происшествия

сергей бадамшин

исламское государство

культура

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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Хамовнический суд Москвы перенес с 5 на 6 сентября рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин. "Рассмотрение ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей Петрийчук и Беркович перенесли на 6 сентября в 14:00", - рассказал собеседник агентства. Хамовнический суд Москвы в конце июня продлил им арест до 10 сентября. Вскоре, как сообщил РИА Новости Бадамшин, следствие назначило психолого-лингвистическую автороведческую экспертизу, которую предстоит выполнить подразделению УФСБ по Свердловской области. В начале мая Замоскворецкий суд Москвы арестовал Петрийчук и Беркович по обвинению в части 2 статьи 205.2 УК РФ (оправдание терроризма с использованием интернета). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Как следует из оглашенных в суде материалов дела, дело было возбуждено за размещение на видеосервисе YouTube читки пьесы "Финист Ясный Сокол", в которой, по оценке экспертизы, содержались признаки оправдания терроризма, идеологии террористической группировки "Исламское государство"* и джихадизма. Спектакль "Финист Ясный Сокол" Беркович поставила в Москве по пьесе Петрийчук. Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль, созданный в том числе на деньги министерства культуры, получил театральную премию "Золотая маска".*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230814/kagarlitskiy-1889898779.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, происшествия, сергей бадамшин, исламское государство