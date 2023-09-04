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Суд перенес рассмотрение вопроса о продлении ареста режиссеру Беркович - РИА Новости, 04.09.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:46 04.09.2023 (обновлено: 13:13 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/sud-1894053310.html
Суд перенес рассмотрение вопроса о продлении ареста режиссеру Беркович
Суд перенес рассмотрение вопроса о продлении ареста режиссеру Беркович - РИА Новости, 04.09.2023
Суд перенес рассмотрение вопроса о продлении ареста режиссеру Беркович
Хамовнический суд Москвы перенес с 5 на 6 сентября рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T12:46
2023-09-04T13:13
россия
москва
происшествия
сергей бадамшин
исламское государство
культура
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Хамовнический суд Москвы перенес с 5 на 6 сентября рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин. "Рассмотрение ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей Петрийчук и Беркович перенесли на 6 сентября в 14:00", - рассказал собеседник агентства. Хамовнический суд Москвы в конце июня продлил им арест до 10 сентября. Вскоре, как сообщил РИА Новости Бадамшин, следствие назначило психолого-лингвистическую автороведческую экспертизу, которую предстоит выполнить подразделению УФСБ по Свердловской области. В начале мая Замоскворецкий суд Москвы арестовал Петрийчук и Беркович по обвинению в части 2 статьи 205.2 УК РФ (оправдание терроризма с использованием интернета). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Как следует из оглашенных в суде материалов дела, дело было возбуждено за размещение на видеосервисе YouTube читки пьесы "Финист Ясный Сокол", в которой, по оценке экспертизы, содержались признаки оправдания терроризма, идеологии террористической группировки "Исламское государство"* и джихадизма. Спектакль "Финист Ясный Сокол" Беркович поставила в Москве по пьесе Петрийчук. Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль, созданный в том числе на деньги министерства культуры, получил театральную премию "Золотая маска".*Запрещенная в России террористическая организация
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россия
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россия, москва, происшествия, сергей бадамшин, исламское государство
Россия, Москва, Происшествия, Сергей Бадамшин, Исламское государство, Культура
Суд перенес рассмотрение вопроса о продлении ареста режиссеру Беркович

Суд перенес на 6 сентября рассмотрение вопроса о продлении ареста Беркович

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Хамовнический суд Москвы перенес с 5 на 6 сентября рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.
"Рассмотрение ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей Петрийчук и Беркович перенесли на 6 сентября в 14:00", - рассказал собеседник агентства.
Хамовнический суд Москвы в конце июня продлил им арест до 10 сентября. Вскоре, как сообщил РИА Новости Бадамшин, следствие назначило психолого-лингвистическую автороведческую экспертизу, которую предстоит выполнить подразделению УФСБ по Свердловской области.
В начале мая Замоскворецкий суд Москвы арестовал Петрийчук и Беркович по обвинению в части 2 статьи 205.2 УК РФ (оправдание терроризма с использованием интернета). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.
Как следует из оглашенных в суде материалов дела, дело было возбуждено за размещение на видеосервисе YouTube читки пьесы "Финист Ясный Сокол", в которой, по оценке экспертизы, содержались признаки оправдания терроризма, идеологии террористической группировки "Исламское государство"* и джихадизма.
Спектакль "Финист Ясный Сокол" Беркович поставила в Москве по пьесе Петрийчук. Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль, созданный в том числе на деньги министерства культуры, получил театральную премию "Золотая маска".
*Запрещенная в России террористическая организация
Борис Кагарлицкий (иноагент) - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Суд оставил под арестом Кагарлицкого* по делу об оправдании терроризма
14 августа, 10:20
 
КультураРоссияМоскваПроисшествияСергей БадамшинИсламское государство
 
 
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