https://ria.ru/20230904/strelba-1893994061.html
В Оттаве в результате стрельбы погибли два человека
В Оттаве в результате стрельбы погибли два человека - РИА Новости, 04.09.2023
В Оттаве в результате стрельбы погибли два человека
Два человека погибли, шесть пострадали в результате стрельбы на свадьбе в столице Канады, сообщила полиция Оттавы. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T03:19
2023-09-04T03:19
2023-09-04T03:19
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Два человека погибли, шесть пострадали в результате стрельбы на свадьбе в столице Канады, сообщила полиция Оттавы. "Отдел убийств полиции Оттавы продолжает расследовать инцидент со стрельбой, в результате которого двое мужчин погибли и еще шесть человек получили ранения", - говорится в заявлении ведомства в соцсетях. Как добавил телеканал CBC, в настоящий момент полиция не располагает какими-либо данными о подозреваемых. В мае газета Globe and Mail со ссылкой на правоохранительные органы сообщала о смерти одного полицейского и ранении еще двоих ранены в результате стрельбы, произошедшей в канадской провинции Онтарио.
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в мире, оттава, канада, онтарио
В мире, Оттава, Канада, Онтарио
В Оттаве в результате стрельбы погибли два человека
Полиция: в Оттаве в результате стрельбы погибли два человека, шесть пострадали