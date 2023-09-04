https://ria.ru/20230904/strelba-1893994061.html

В Оттаве в результате стрельбы погибли два человека

В Оттаве в результате стрельбы погибли два человека - РИА Новости, 04.09.2023

В Оттаве в результате стрельбы погибли два человека

Два человека погибли, шесть пострадали в результате стрельбы на свадьбе в столице Канады, сообщила полиция Оттавы. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T03:19

2023-09-04T03:19

2023-09-04T03:19

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оттава

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Два человека погибли, шесть пострадали в результате стрельбы на свадьбе в столице Канады, сообщила полиция Оттавы. "Отдел убийств полиции Оттавы продолжает расследовать инцидент со стрельбой, в результате которого двое мужчин погибли и еще шесть человек получили ранения", - говорится в заявлении ведомства в соцсетях. Как добавил телеканал CBC, в настоящий момент полиция не располагает какими-либо данными о подозреваемых. В мае газета Globe and Mail со ссылкой на правоохранительные органы сообщала о смерти одного полицейского и ранении еще двоих ранены в результате стрельбы, произошедшей в канадской провинции Онтарио.

https://ria.ru/20230831/strelba-1893434652.html

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в мире, оттава, канада, онтарио