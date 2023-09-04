https://ria.ru/20230904/strakhi-1894007308.html

"Хватит жрать, худей", — повторяла тренер. "Страхи/Детские травмы"

"Хватит жрать, худей", — повторяла тренер. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 04.09.2023

"Хватит жрать, худей", — повторяла тренер. "Страхи/Детские травмы"

Виктория до 13 лет профессионально занималась фитнес-аэробикой. Воспоминания остались неприятные: тренеры унижали за каждый набранный килограмм. "Если ты не худая, то никому не нужна", — постоянно слышала героиня. Она не выдержала и ушла из спорта. Однако расстройство пищевого поведения, комплексы по поводу внешности — все это осталось. Что делать?

2023-09-04T12:00

2023-09-04T12:00

2023-09-04T12:00

страхи

спорт

психология

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"Хватит жрать, худей", — повторяла тренер. "Страхи/Детские травмы" Виктория до 13 лет профессионально занималась фитнес-аэробикой. Воспоминания остались неприятные: тренеры унижали за каждый набранный килограмм. "Если ты не худая, то никому не нужна", — постоянно слышала героиня. Она не выдержала и ушла из спорта. Однако расстройство пищевого поведения, комплексы по поводу внешности — все это осталось. Что делать? audio/mpeg

"Хватит жрать, худей", — повторяла тренер. "Страхи/Детские травмы" Виктория до 13 лет профессионально занималась фитнес-аэробикой. Воспоминания остались неприятные: тренеры унижали за каждый набранный килограмм. "Если ты не худая, то никому не нужна", — постоянно слышала героиня. Она не выдержала и ушла из спорта. Однако расстройство пищевого поведения, комплексы по поводу внешности — все это осталось. Что делать? audio/mpeg

Историю героини Виктории разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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