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"Хватит жрать, худей", — повторяла тренер. "Страхи/Детские травмы"
"Хватит жрать, худей", — повторяла тренер. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 04.09.2023
"Хватит жрать, худей", — повторяла тренер. "Страхи/Детские травмы"
Виктория до 13 лет профессионально занималась фитнес-аэробикой. Воспоминания остались неприятные: тренеры унижали за каждый набранный килограмм. "Если ты не худая, то никому не нужна", — постоянно слышала героиня. Она не выдержала и ушла из спорта. Однако расстройство пищевого поведения, комплексы по поводу внешности — все это осталось. Что делать?
2023-09-04T12:00
2023-09-04T12:00
2023-09-04T12:00
страхи
спорт
психология
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"Хватит жрать, худей", — повторяла тренер. "Страхи/Детские травмы"
Виктория до 13 лет профессионально занималась фитнес-аэробикой. Воспоминания остались неприятные: тренеры унижали за каждый набранный килограмм. "Если ты не худая, то никому не нужна", — постоянно слышала героиня. Она не выдержала и ушла из спорта. Однако расстройство пищевого поведения, комплексы по поводу внешности — все это осталось. Что делать?
audio/mpeg
"Хватит жрать, худей", — повторяла тренер. "Страхи/Детские травмы"
Виктория до 13 лет профессионально занималась фитнес-аэробикой. Воспоминания остались неприятные: тренеры унижали за каждый набранный килограмм. "Если ты не худая, то никому не нужна", — постоянно слышала героиня. Она не выдержала и ушла из спорта. Однако расстройство пищевого поведения, комплексы по поводу внешности — все это осталось. Что делать?
audio/mpeg
Историю героини Виктории разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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спорт, психология, аудио
Страхи, Спорт, Психология
"Хватит жрать, худей", — повторяла тренер. "Страхи/Детские травмы"
Виктория до 13 лет профессионально занималась фитнес-аэробикой. Воспоминания остались неприятные: тренеры унижали за каждый набранный килограмм. "Если ты не худая, то никому не нужна", — постоянно слышала героиня. Она не выдержала и ушла из спорта. Однако расстройство пищевого поведения, комплексы по поводу внешности — все это осталось. Что делать?