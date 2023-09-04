https://ria.ru/20230904/stavka-1894055497.html

КМСП сохранила годовую ставку лизинга по программе "Приоритет+"

КМСП сохранила годовую ставку лизинга по программе "Приоритет+" - РИА Новости, 04.09.2023

КМСП сохранила годовую ставку лизинга по программе "Приоритет+"

Корпорация МСП сохранила годовую ставку лизинга отечественного оборудования на уровне 6% в рамках программы "Приоритет+", несмотря на повышение ключевой ставки... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T12:52

2023-09-04T12:52

2023-09-04T12:52

корпорация мсп

александр исаевич

андрей белоусов

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Корпорация МСП сохранила годовую ставку лизинга отечественного оборудования на уровне 6% в рамках программы "Приоритет+", несмотря на повышение ключевой ставки Банком России до 12%, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Льготными условиями на сумму от 500 тысяч до 50 миллионов рублей (за вычетом аванса) могут воспользоваться малые и микропредприятия в сфере обрабатывающего производства. "Для малого и среднего бизнеса сохранение 6%-ной ставки значит сохранение возможности приобретать российскую технику с минимальным удорожанием за весь срок лизингового договора", - подчеркнул Исаевич, его слова приводит пресс-служба КМСП. По словам руководителя КМСП, такие условия позволят представителям малого и среднего бизнеса сохранять финансовую устойчивость и поддерживать спрос на российское оборудование. Исаевич сообщил, что в случае, если лизингополучатели не подходят под критерии программы "Приоритет+", для таких МСП-компаний работает льготный лизинг по программе "Приоритет", по которой доступно как российское, так и иностранное оборудование по единой процентной ставке 16,5%. Сумма финансирования составляет от 500 тысяч до 50 миллионов рублей для микро- и малого бизнеса, и от 500 тысяч до 100 миллионов рублей для среднего бизнеса (за вычетом аванса). "С учетом роста ключевой ставки Банка России параметры нашего льготного лизингового продукта "Приоритет" изменились. При этом условия программы по-прежнему остаются заметно выгоднее коммерческих продуктов", - отметил Исаевич. Гендиректор Корпорации МСП сообщил, что воспользоваться "Приоритетом", помимо предприятий обрабатывающих производств, могут представители туристической и медицинской отраслей, науки и спорта, креативных индустрий. "Лизингом занимается наша дочерняя компания "МСП лизинг", заявки оформляются через Цифровую платформу МСП.РФ", — разъяснил Исаевич. Он уточнил, что для малого и среднего бизнеса, зарегистрированного на новых территориях, сохраняются прежние льготные ставки лизинга. Российское оборудование предпринимателям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей доступно под 6% годовых, иностранное – под 8% (по расширенным общероссийским классификаторам видов экономической деятельности, с которыми можно ознакомиться на сайте МСП.РФ). Льготный лизинг – составная часть поддержки, которую государство оказывает бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его реализацию курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230830/kmsp-1893144905.html

https://ria.ru/20230616/kmsp-1878696996.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, андрей белоусов, новости компаний - экономика