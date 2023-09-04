https://ria.ru/20230904/ssha-1894052942.html

В США предложили проверять политиков на умственные способности

В США предложили проверять политиков на умственные способности - РИА Новости, 04.09.2023

В США предложили проверять политиков на умственные способности

Бывшая постпред США при ООН и претендент на выдвижение кандидатом на пост президента США Никки Хейли заявила в интервью телеканалу CBS News, что нужно проводить РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T12:46

2023-09-04T12:46

2023-09-04T12:46

сша

колорадо

никки хейли

джо байден

митч макконнелл

оон

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Бывшая постпред США при ООН и претендент на выдвижение кандидатом на пост президента США Никки Хейли заявила в интервью телеканалу CBS News, что нужно проводить базовые тесты на умственные способности среди кандидатов на высшие государственные должности США и требовать у них справку о состоянии здоровья. "Я думаю, что должны быть тесты на умственные способности... Кандидат должен рассказать, где родился, назвать четыре слова, начинающихся с одной буквы, сказать сколько у него внуков. Это базовые вопросы, на которые каждый должен уметь ответить", - заявила Хейли. Она добавила, что наравне со сведениями о доходах кандидатам также следует предоставлять справку от врача, в которой будет отметка об их умственных способностях. При этом Хейли выступает за возрастные ограничения сроков пребывания на политических должностях. Разговоры о проблеме престарелых политиков в США снова активизировались после случая с лидером республиканцев в сенате США Митчем Макконнеллом, который ушел в прострацию прямо во время разговора с журналистами. При этом среди американских избирателей остаются сомнения относительно способностей президента США Джо Байден, которому в 2023 году исполнится 81 год. В последнее время Байден не раз спотыкался или падал, "здоровался" с воздухом или терялся на сцене. Во время торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США в штате Колорадо американский президент незадолго до падения пошутил про свой возраст, назвав себя 300-летним человеком.

https://ria.ru/20230903/impichment-1893978952.html

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сша, колорадо, никки хейли, джо байден, митч макконнелл, оон