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В США предложили проверять политиков на умственные способности - РИА Новости, 04.09.2023
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12:46 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/ssha-1894052942.html
В США предложили проверять политиков на умственные способности
В США предложили проверять политиков на умственные способности - РИА Новости, 04.09.2023
В США предложили проверять политиков на умственные способности
Бывшая постпред США при ООН и претендент на выдвижение кандидатом на пост президента США Никки Хейли заявила в интервью телеканалу CBS News, что нужно проводить РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T12:46
2023-09-04T12:46
сша
колорадо
никки хейли
джо байден
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Бывшая постпред США при ООН и претендент на выдвижение кандидатом на пост президента США Никки Хейли заявила в интервью телеканалу CBS News, что нужно проводить базовые тесты на умственные способности среди кандидатов на высшие государственные должности США и требовать у них справку о состоянии здоровья. "Я думаю, что должны быть тесты на умственные способности... Кандидат должен рассказать, где родился, назвать четыре слова, начинающихся с одной буквы, сказать сколько у него внуков. Это базовые вопросы, на которые каждый должен уметь ответить", - заявила Хейли. Она добавила, что наравне со сведениями о доходах кандидатам также следует предоставлять справку от врача, в которой будет отметка об их умственных способностях. При этом Хейли выступает за возрастные ограничения сроков пребывания на политических должностях. Разговоры о проблеме престарелых политиков в США снова активизировались после случая с лидером республиканцев в сенате США Митчем Макконнеллом, который ушел в прострацию прямо во время разговора с журналистами. При этом среди американских избирателей остаются сомнения относительно способностей президента США Джо Байден, которому в 2023 году исполнится 81 год. В последнее время Байден не раз спотыкался или падал, "здоровался" с воздухом или терялся на сцене. Во время торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США в штате Колорадо американский президент незадолго до падения пошутил про свой возраст, назвав себя 300-летним человеком.
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сша, колорадо, никки хейли, джо байден, митч макконнелл, оон
США, Колорадо, Никки Хейли, Джо Байден, Митч Макконнелл, ООН
В США предложили проверять политиков на умственные способности

Кандидат в главы США предложила тестировать политиков на умственные способности

© AP Photo / J. David AkeВашингтон
Вашингтон - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / J. David Ake
Вашингтон. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Бывшая постпред США при ООН и претендент на выдвижение кандидатом на пост президента США Никки Хейли заявила в интервью телеканалу CBS News, что нужно проводить базовые тесты на умственные способности среди кандидатов на высшие государственные должности США и требовать у них справку о состоянии здоровья.
"Я думаю, что должны быть тесты на умственные способности... Кандидат должен рассказать, где родился, назвать четыре слова, начинающихся с одной буквы, сказать сколько у него внуков. Это базовые вопросы, на которые каждый должен уметь ответить", - заявила Хейли.
Она добавила, что наравне со сведениями о доходах кандидатам также следует предоставлять справку от врача, в которой будет отметка об их умственных способностях. При этом Хейли выступает за возрастные ограничения сроков пребывания на политических должностях.
Разговоры о проблеме престарелых политиков в США снова активизировались после случая с лидером республиканцев в сенате США Митчем Макконнеллом, который ушел в прострацию прямо во время разговора с журналистами. При этом среди американских избирателей остаются сомнения относительно способностей президента США Джо Байден, которому в 2023 году исполнится 81 год. В последнее время Байден не раз спотыкался или падал, "здоровался" с воздухом или терялся на сцене. Во время торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США в штате Колорадо американский президент незадолго до падения пошутил про свой возраст, назвав себя 300-летним человеком.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
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СШАКолорадоНикки ХейлиДжо БайденМитч МакконнеллООН
 
 
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