https://ria.ru/20230904/ssha-1893997143.html

Экс-советник Пентагона заявил, что американская армия не умеет воевать

Экс-советник Пентагона заявил, что американская армия не умеет воевать - РИА Новости, 04.09.2023

Экс-советник Пентагона заявил, что американская армия не умеет воевать

Популизм администрации США привел к созданию ей армии, которая не умеет воевать, заявил в соцсети X (бывшая Twitter) бывший старший советник Пентагона,... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T05:27

2023-09-04T05:27

2023-09-04T05:30

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ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Популизм администрации США привел к созданию ей армии, которая не умеет воевать, заявил в соцсети X (бывшая Twitter) бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. "США создают армию, которая не умеет воевать. Для многих американцев вступление в ряды современных вооруженных сил равносильно одновременному присоединению к антифа, BLM (движению Black Lives Matter - ред.), трансгендерному лобби и профсоюзу учителей", - пишет Макгрегор. По его словам, необходимо посмотреть фактам в лицо. Подобная практика в рядах ВС США должна прекращена, подчеркнул полковник. Ранее Макгрегор также заявлял, что армия США теряет в своих возможностях и готовности, потому что на высокие посты назначают неподходящие кандидатуры, а бойцов поощряют не за успехи в службе, дисциплина также страдает. Экс-советник Пентагона при этом ранее указывал, что неядерные силы США в случае противодействия вряд-ли смогут поразить неядерные российские военные силы.

https://ria.ru/20230903/ukraina-1893960361.html

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в мире, сша, пентагон