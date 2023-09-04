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Экс-советник Пентагона заявил, что американская армия не умеет воевать - РИА Новости, 04.09.2023
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05:27 04.09.2023 (обновлено: 05:30 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/ssha-1893997143.html
Экс-советник Пентагона заявил, что американская армия не умеет воевать
Экс-советник Пентагона заявил, что американская армия не умеет воевать - РИА Новости, 04.09.2023
Экс-советник Пентагона заявил, что американская армия не умеет воевать
Популизм администрации США привел к созданию ей армии, которая не умеет воевать, заявил в соцсети X (бывшая Twitter) бывший старший советник Пентагона,... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T05:27
2023-09-04T05:30
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пентагон
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ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Популизм администрации США привел к созданию ей армии, которая не умеет воевать, заявил в соцсети X (бывшая Twitter) бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. "США создают армию, которая не умеет воевать. Для многих американцев вступление в ряды современных вооруженных сил равносильно одновременному присоединению к антифа, BLM (движению Black Lives Matter - ред.), трансгендерному лобби и профсоюзу учителей", - пишет Макгрегор. По его словам, необходимо посмотреть фактам в лицо. Подобная практика в рядах ВС США должна прекращена, подчеркнул полковник. Ранее Макгрегор также заявлял, что армия США теряет в своих возможностях и готовности, потому что на высокие посты назначают неподходящие кандидатуры, а бойцов поощряют не за успехи в службе, дисциплина также страдает. Экс-советник Пентагона при этом ранее указывал, что неядерные силы США в случае противодействия вряд-ли смогут поразить неядерные российские военные силы.
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в мире, сша, пентагон
В мире, США, Пентагон
Экс-советник Пентагона заявил, что американская армия не умеет воевать

Экс-советник Пентагона Макгрегор: США создают армию, которая не умеет воевать

CC BY 2.0 / The U.S. Army/SSgt. Angelita Lawrence / Joint forcible entry exerciseСолдаты армии США
Солдаты армии США - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
CC BY 2.0 / The U.S. Army/SSgt. Angelita Lawrence / Joint forcible entry exercise
Солдаты армии США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Популизм администрации США привел к созданию ей армии, которая не умеет воевать, заявил в соцсети X (бывшая Twitter) бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.
«
"США создают армию, которая не умеет воевать. Для многих американцев вступление в ряды современных вооруженных сил равносильно одновременному присоединению к антифа, BLM (движению Black Lives Matter - ред.), трансгендерному лобби и профсоюзу учителей", - пишет Макгрегор.
По его словам, необходимо посмотреть фактам в лицо. Подобная практика в рядах ВС США должна прекращена, подчеркнул полковник.
Ранее Макгрегор также заявлял, что армия США теряет в своих возможностях и готовности, потому что на высокие посты назначают неподходящие кандидатуры, а бойцов поощряют не за успехи в службе, дисциплина также страдает. Экс-советник Пентагона при этом ранее указывал, что неядерные силы США в случае противодействия вряд-ли смогут поразить неядерные российские военные силы.
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