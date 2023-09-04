https://ria.ru/20230904/srok-1894094651.html

Украинскому морпеху дали 25 лет колонии за убийство гражданских в Мариуполе

Украинскому морпеху дали 25 лет колонии за убийство гражданских в Мариуполе - РИА Новости, 04.09.2023

Украинскому морпеху дали 25 лет колонии за убийство гражданских в Мариуполе

Верховный суд ДНР в понедельник приговорил к 25 годам колонии строгого режима украинского морпеха, застрелившего двух мирных жителей Мариуполя, сообщили РИА... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T15:11

2023-09-04T15:11

2023-09-04T15:11

специальная военная операция на украине

мариуполь

россия

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg

ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Верховный суд ДНР в понедельник приговорил к 25 годам колонии строгого режима украинского морпеха, застрелившего двух мирных жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего старшего разведчика-оператора разведывательной роты 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Виталия Прокопчука", - рассказали в ведомстве. В суде было установлено, что с 20 марта по 12 апреля 2022 года Прокопчук находился на боевой позиции в помещении Ощадбанка по адресу: город Мариуполь, проспект Никопольский, дом 135. За это время он застрелил из ручного пулемета Калашникова трех гражданских, шедших по улице. Двое скончались на месте, один мужчина, получив ранение в ногу, смог скрыться. "С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил подсудимому наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре. Военный признан виновным по трем статьям УК РФ, в том числе об убийстве и жестоком обращении с гражданским населением.

https://ria.ru/20230903/vsu-1893935430.html

мариуполь

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мариуполь, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, в мире