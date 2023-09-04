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Украинскому морпеху дали 25 лет колонии за убийство гражданских в Мариуполе
Украинскому морпеху дали 25 лет колонии за убийство гражданских в Мариуполе - РИА Новости, 04.09.2023
Украинскому морпеху дали 25 лет колонии за убийство гражданских в Мариуполе
Верховный суд ДНР в понедельник приговорил к 25 годам колонии строгого режима украинского морпеха, застрелившего двух мирных жителей Мариуполя, сообщили РИА... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T15:11
2023-09-04T15:11
2023-09-04T15:11
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мариуполь
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Верховный суд ДНР в понедельник приговорил к 25 годам колонии строгого режима украинского морпеха, застрелившего двух мирных жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего старшего разведчика-оператора разведывательной роты 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Виталия Прокопчука", - рассказали в ведомстве. В суде было установлено, что с 20 марта по 12 апреля 2022 года Прокопчук находился на боевой позиции в помещении Ощадбанка по адресу: город Мариуполь, проспект Никопольский, дом 135. За это время он застрелил из ручного пулемета Калашникова трех гражданских, шедших по улице. Двое скончались на месте, один мужчина, получив ранение в ногу, смог скрыться. "С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил подсудимому наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре. Военный признан виновным по трем статьям УК РФ, в том числе об убийстве и жестоком обращении с гражданским населением.
https://ria.ru/20230903/vsu-1893935430.html
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мариуполь, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, В мире
Украинскому морпеху дали 25 лет колонии за убийство гражданских в Мариуполе
Суд в ДНР дал морпеху ВСУ 25 лет колонии за убийство гражданских в Мариуполе
ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Верховный суд ДНР в понедельник приговорил к 25 годам колонии строгого режима украинского морпеха, застрелившего двух мирных жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего старшего разведчика-оператора разведывательной роты 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины
Виталия Прокопчука", - рассказали в ведомстве.
В суде было установлено, что с 20 марта по 12 апреля 2022 года Прокопчук находился на боевой позиции в помещении Ощадбанка по адресу: город Мариуполь, проспект Никопольский, дом 135. За это время он застрелил из ручного пулемета Калашникова трех гражданских, шедших по улице. Двое скончались на месте, один мужчина, получив ранение в ногу, смог скрыться.
"С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил подсудимому наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.
Военный признан виновным по трем статьям УК РФ
, в том числе об убийстве и жестоком обращении с гражданским населением.
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