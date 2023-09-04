https://ria.ru/20230904/srok-1894032404.html
Военный ВСУ получил 22 года за убийство гражданского в Мариуполе
Военный ВСУ получил 22 года за убийство гражданского в Мариуполе - РИА Новости, 04.09.2023
Военный ВСУ получил 22 года за убийство гражданского в Мариуполе
Верховный суд ДНР осудил на 22 года строгого режима украинского военного, расстрелявшего мирного жителя Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T11:27
2023-09-04T11:27
2023-09-04T11:27
россия
мариуполь
донецкая народная республика
безопасность
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на 22 года строгого режима украинского военного, расстрелявшего мирного жителя Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего наводчика 74-го отдельного разведывательного батальона Максима Овчаренко. Он признан виновным по пунктам "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что 5 апреля 2022 года Овчаренко совместно с другими военнослужащими отдельного разведывательного батальона, находясь на боевой позиции в Мариуполе, задержали мирного жителя и доставили его в здание по улице Таганрогская. Там Овчаренко получил приказ командира умертвить задержанного, так как украинские военные решили, что этот мужчина "поддерживает Россию и оказывает содействие Вооруженным силам ДНР и РФ". Выполняя приказ, Овчаренко вывел мужчину из здания и расстрелял из автомата Калашникова. Личность погибшего так и не была установлена, известно только, что это мирный житель Мариуполя. "С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил подсудимому наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима", - сообщили в прокуратуре.
https://ria.ru/20230829/sud-1892973493.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, мариуполь, донецкая народная республика, безопасность
Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Военный ВСУ получил 22 года за убийство гражданского в Мариуполе
Украинскому боевику дали 22 года колонии за расстрел мирного жителя в Мариуполе
ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на 22 года строгого режима украинского военного, расстрелявшего мирного жителя Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего наводчика 74-го отдельного разведывательного батальона Максима Овчаренко. Он признан виновным по пунктам "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ
(убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сообщили в прокуратуре.
В суде было установлено, что 5 апреля 2022 года Овчаренко совместно с другими военнослужащими отдельного разведывательного батальона, находясь на боевой позиции в Мариуполе, задержали мирного жителя и доставили его в здание по улице Таганрогская.
Там Овчаренко получил приказ командира умертвить задержанного, так как украинские военные решили, что этот мужчина "поддерживает Россию и оказывает содействие Вооруженным силам ДНР и РФ". Выполняя приказ, Овчаренко вывел мужчину из здания и расстрелял из автомата Калашникова.
Личность погибшего так и не была установлена, известно только, что это мирный житель Мариуполя.
"С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил подсудимому наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима", - сообщили в прокуратуре.
Суд продлил арест украинскому военному, застрелившему мариупольца