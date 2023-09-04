https://ria.ru/20230904/srok-1894032404.html

Военный ВСУ получил 22 года за убийство гражданского в Мариуполе

Военный ВСУ получил 22 года за убийство гражданского в Мариуполе - РИА Новости, 04.09.2023

Военный ВСУ получил 22 года за убийство гражданского в Мариуполе

Верховный суд ДНР осудил на 22 года строгого режима украинского военного, расстрелявшего мирного жителя Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T11:27

2023-09-04T11:27

2023-09-04T11:27

россия

мариуполь

донецкая народная республика

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на 22 года строгого режима украинского военного, расстрелявшего мирного жителя Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего наводчика 74-го отдельного разведывательного батальона Максима Овчаренко. Он признан виновным по пунктам "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что 5 апреля 2022 года Овчаренко совместно с другими военнослужащими отдельного разведывательного батальона, находясь на боевой позиции в Мариуполе, задержали мирного жителя и доставили его в здание по улице Таганрогская. Там Овчаренко получил приказ командира умертвить задержанного, так как украинские военные решили, что этот мужчина "поддерживает Россию и оказывает содействие Вооруженным силам ДНР и РФ". Выполняя приказ, Овчаренко вывел мужчину из здания и расстрелял из автомата Калашникова. Личность погибшего так и не была установлена, известно только, что это мирный житель Мариуполя. "С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил подсудимому наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима", - сообщили в прокуратуре.

https://ria.ru/20230829/sud-1892973493.html

россия

мариуполь

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, мариуполь, донецкая народная республика, безопасность