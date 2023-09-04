https://ria.ru/20230904/spetsoperatsiya-1894084372.html
В Госдуме предложили учредить медаль за труд на пользу спецоперации
В Госдуме предложили учредить медаль за труд на пользу спецоперации - РИА Новости, 04.09.2023
В Госдуме предложили учредить медаль за труд на пользу спецоперации
Депутат Госдумы Сергей Колунов обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с предложением учредить медаль "За добросовестный труд в условиях РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T14:36
2023-09-04T14:36
2023-09-04T14:39
специальная военная операция на украине
общество
денис мантуров
госдума рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Колунов обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с предложением учредить медаль "За добросовестный труд в условиях специальной военной операции" для сотрудников промышленных предприятий, которые работают для достижения целей СВО, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Обращение также подписал депутат Госдумы Илья Вольфсон. "Прошу Вас рассмотреть возможность учреждения специальной медали, которая отметит вклад сотрудников предприятий (гражданского персонала), внёсших значительный вклад в достижение целей специальной военной операции. Предлагаемое название медали "За добросовестный труд в условиях специальной военной операции!", - написал Колунов в обращении. В письме депутат сравнил новую награду с медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.", а также сообщил, что в его адрес поступают предложения установить дополнительные меры поощрения работников, трудящихся на цели спецоперации. "Указанную награду целесообразно включить в перечень ведомственных наград министерства промышленности и торговли Российской Федерации", - отметил Колунов.
https://ria.ru/20230531/gosnagrady-1875235127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, денис мантуров, госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Денис Мантуров, Госдума РФ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ситуация в ДНР и ЛНР
В Госдуме предложили учредить медаль за труд на пользу спецоперации
Депутаты предложили Минпромторгу учредить медаль за труд на пользу спецоперации
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Колунов обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с предложением учредить медаль "За добросовестный труд в условиях специальной военной операции" для сотрудников промышленных предприятий, которые работают для достижения целей СВО, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Обращение также подписал депутат Госдумы Илья Вольфсон.
"Прошу Вас рассмотреть возможность учреждения специальной медали, которая отметит вклад сотрудников предприятий (гражданского персонала), внёсших значительный вклад в достижение целей специальной военной операции. Предлагаемое название медали "За добросовестный труд в условиях специальной военной операции!", - написал Колунов в обращении. В письме депутат сравнил новую награду с медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.", а также сообщил, что в его адрес поступают предложения установить дополнительные меры поощрения работников, трудящихся на цели спецоперации.
"Указанную награду целесообразно включить в перечень ведомственных наград министерства промышленности и торговли Российской Федерации", - отметил Колунов.
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