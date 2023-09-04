https://ria.ru/20230904/spetsoperatsiya-1894084372.html

В Госдуме предложили учредить медаль за труд на пользу спецоперации

В Госдуме предложили учредить медаль за труд на пользу спецоперации - РИА Новости, 04.09.2023

В Госдуме предложили учредить медаль за труд на пользу спецоперации

Депутат Госдумы Сергей Колунов обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с предложением учредить медаль "За добросовестный труд в условиях РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T14:36

2023-09-04T14:36

2023-09-04T14:39

специальная военная операция на украине

общество

денис мантуров

госдума рф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Колунов обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с предложением учредить медаль "За добросовестный труд в условиях специальной военной операции" для сотрудников промышленных предприятий, которые работают для достижения целей СВО, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Обращение также подписал депутат Госдумы Илья Вольфсон. "Прошу Вас рассмотреть возможность учреждения специальной медали, которая отметит вклад сотрудников предприятий (гражданского персонала), внёсших значительный вклад в достижение целей специальной военной операции. Предлагаемое название медали "За добросовестный труд в условиях специальной военной операции!", - написал Колунов в обращении. В письме депутат сравнил новую награду с медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.", а также сообщил, что в его адрес поступают предложения установить дополнительные меры поощрения работников, трудящихся на цели спецоперации. "Указанную награду целесообразно включить в перечень ведомственных наград министерства промышленности и торговли Российской Федерации", - отметил Колунов.

https://ria.ru/20230531/gosnagrady-1875235127.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, денис мантуров, госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ситуация в днр и лнр