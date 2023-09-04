Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили учредить медаль за труд на пользу спецоперации - РИА Новости, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:36 04.09.2023 (обновлено: 14:39 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/spetsoperatsiya-1894084372.html
В Госдуме предложили учредить медаль за труд на пользу спецоперации
В Госдуме предложили учредить медаль за труд на пользу спецоперации - РИА Новости, 04.09.2023
В Госдуме предложили учредить медаль за труд на пользу спецоперации
Депутат Госдумы Сергей Колунов обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с предложением учредить медаль "За добросовестный труд в условиях РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T14:36
2023-09-04T14:39
специальная военная операция на украине
общество
денис мантуров
госдума рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68299faaf2deac7073a76b0d56baba92.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Колунов обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с предложением учредить медаль "За добросовестный труд в условиях специальной военной операции" для сотрудников промышленных предприятий, которые работают для достижения целей СВО, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Обращение также подписал депутат Госдумы Илья Вольфсон. "Прошу Вас рассмотреть возможность учреждения специальной медали, которая отметит вклад сотрудников предприятий (гражданского персонала), внёсших значительный вклад в достижение целей специальной военной операции. Предлагаемое название медали "За добросовестный труд в условиях специальной военной операции!", - написал Колунов в обращении. В письме депутат сравнил новую награду с медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.", а также сообщил, что в его адрес поступают предложения установить дополнительные меры поощрения работников, трудящихся на цели спецоперации. "Указанную награду целесообразно включить в перечень ведомственных наград министерства промышленности и торговли Российской Федерации", - отметил Колунов.
https://ria.ru/20230531/gosnagrady-1875235127.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11fcee32a349e70e28388757e02aba7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, денис мантуров, госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Денис Мантуров, Госдума РФ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ситуация в ДНР и ЛНР
В Госдуме предложили учредить медаль за труд на пользу спецоперации

Депутаты предложили Минпромторгу учредить медаль за труд на пользу спецоперации

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Колунов обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с предложением учредить медаль "За добросовестный труд в условиях специальной военной операции" для сотрудников промышленных предприятий, которые работают для достижения целей СВО, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Обращение также подписал депутат Госдумы Илья Вольфсон.
"Прошу Вас рассмотреть возможность учреждения специальной медали, которая отметит вклад сотрудников предприятий (гражданского персонала), внёсших значительный вклад в достижение целей специальной военной операции. Предлагаемое название медали "За добросовестный труд в условиях специальной военной операции!", - написал Колунов в обращении. В письме депутат сравнил новую награду с медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.", а также сообщил, что в его адрес поступают предложения установить дополнительные меры поощрения работников, трудящихся на цели спецоперации.
"Указанную награду целесообразно включить в перечень ведомственных наград министерства промышленности и торговли Российской Федерации", - отметил Колунов.
Шойгу вручил госнаграды участникам спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Шойгу вручил в Москве госнаграды героям спецоперации
31 мая, 09:40
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоДенис МантуровГосдума РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала