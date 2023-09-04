https://ria.ru/20230904/spetsoperatsiya-1894078617.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.09.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.09.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T15:32

2023-09-04T15:32

2023-09-04T15:32

инфографика

россия

луганская народная республика

украина

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 4 сентября 2023 годаЗа минувшие сутки российские подразделения отразили атаки и контратаки ВСУ на Донецком, Запорожском и Купянском направлениях. Также беспилотники нанесли удар по судостроительному предприятию Украины, на котором осуществлялась сборка безэкипажных катеров.Параллельно ликвидированы 126 районов скопления живой силы и техники, два склада ракетно-артиллерийского вооружения, два склада боеприпасов. Авиация Черноморского флота уничтожила четыре катера с десантом. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили вертолет Ми-8, три снаряда РСЗО HIMARS, 24 беспилотника.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 467 самолетов, 248 вертолетов, 6376 беспилотников, 435 зенитных ракетных комплексов, 1147 реактивных систем залпового огня, 11 643 танка и другие бронемашины, 6214 орудий полевой артиллерии и 12 694 единицы автомобильной техники.

россия

луганская народная республика

украина

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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