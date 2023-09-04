https://ria.ru/20230904/spetsoperatsiya-1894066387.html
ВКС сбили украинский вертолет Ми-8
ВКС сбили украинский вертолет Ми-8 - РИА Новости, 04.09.2023
ВКС сбили украинский вертолет Ми-8
Вооруженные силы РФ за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 24 беспилотника и 3 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T13:28
2023-09-04T13:28
2023-09-04T15:08
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
воздушно-космические силы россии
ми-8 амтш
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155509/13/1555091339_0:169:1619:1080_1920x0_80_0_0_cc0c69a5e32851ca1cc384fc2df55a87.jpg
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 24 беспилотника и 3 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России. "Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Брусовка Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки было сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 24 украинских дрона в ЛНР, ДНР, Запорожской и Харьковской областях. Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 467 украинских военных самолетов, 248 вертолетов, 6376 беспилотных летательных аппаратов, 435 зенитных ракетных комплексов, 11643 танка и других боевых бронированных машин, 1147 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6214 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12694 единицы специальной военной автомобильной техники.
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155509/13/1555091339_0:185:1193:1080_1920x0_80_0_0_497eb952c90fe0d5de3b191ff38b89f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии, ми-8 амтш, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Воздушно-космические силы России, Ми-8 АМТШ, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВКС сбили украинский вертолет Ми-8
МО РФ: российские военные за сутки сбили Ми-8 ВСУ, 24 дрона и три снаряда HIMARS