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ВКС сбили украинский вертолет Ми-8 - РИА Новости, 04.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:28 04.09.2023 (обновлено: 15:08 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/spetsoperatsiya-1894066387.html
ВКС сбили украинский вертолет Ми-8
ВКС сбили украинский вертолет Ми-8 - РИА Новости, 04.09.2023
ВКС сбили украинский вертолет Ми-8
Вооруженные силы РФ за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 24 беспилотника и 3 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T13:28
2023-09-04T15:08
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
воздушно-космические силы россии
ми-8 амтш
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 24 беспилотника и 3 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России. "Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Брусовка Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки было сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 24 украинских дрона в ЛНР, ДНР, Запорожской и Харьковской областях. Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 467 украинских военных самолетов, 248 вертолетов, 6376 беспилотных летательных аппаратов, 435 зенитных ракетных комплексов, 11643 танка и других боевых бронированных машин, 1147 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6214 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12694 единицы специальной военной автомобильной техники.
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безопасность, донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии, ми-8 амтш, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Воздушно-космические силы России, Ми-8 АМТШ, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВКС сбили украинский вертолет Ми-8

МО РФ: российские военные за сутки сбили Ми-8 ВСУ, 24 дрона и три снаряда HIMARS

CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine/ Володимир Віват / Мі-8Вертолет Ми-8 ВС Украины
Вертолет Ми-8 ВС Украины - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine/ Володимир Віват / Мі-8
Вертолет Ми-8 ВС Украины . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 24 беспилотника и 3 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России.
«
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Брусовка Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки было сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 24 украинских дрона в ЛНР, ДНР, Запорожской и Харьковской областях.
Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 467 украинских военных самолетов, 248 вертолетов, 6376 беспилотных летательных аппаратов, 435 зенитных ракетных комплексов, 11643 танка и других боевых бронированных машин, 1147 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6214 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12694 единицы специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВоздушно-космические силы РоссииМи-8 АМТШВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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