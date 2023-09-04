https://ria.ru/20230904/spetsoperatsiya-1894066387.html

ВКС сбили украинский вертолет Ми-8

ВКС сбили украинский вертолет Ми-8 - РИА Новости, 04.09.2023

ВКС сбили украинский вертолет Ми-8

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 24 беспилотника и 3 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T13:28

2023-09-04T13:28

2023-09-04T15:08

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

воздушно-космические силы россии

ми-8 амтш

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 24 беспилотника и 3 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России. "Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Брусовка Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки было сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 24 украинских дрона в ЛНР, ДНР, Запорожской и Харьковской областях. Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 467 украинских военных самолетов, 248 вертолетов, 6376 беспилотных летательных аппаратов, 435 зенитных ракетных комплексов, 11643 танка и других боевых бронированных машин, 1147 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6214 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12694 единицы специальной военной автомобильной техники.

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии, ми-8 амтш, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)