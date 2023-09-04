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На Южно-Донецком направлении потери ВСУ за сутки превысили 120 человек
На Южно-Донецком направлении потери ВСУ за сутки превысили 120 человек - РИА Новости, 04.09.2023
На Южно-Донецком направлении потери ВСУ за сутки превысили 120 человек
Российские войска на Южно-Донецком направлении уничтожили более 120 украинских военнослужащих, две бронемашины и склад боеприпасов противника, сообщили в сводке РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T13:22
2023-09-04T13:22
2023-09-04T15:08
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российские войска на Южно-Донецком направлении уничтожили более 120 украинских военнослужащих, две бронемашины и склад боеприпасов противника, сообщили в сводке Минобороны РФ.По данным ведомства, на Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям украинских войск в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное ДНР."Потери противника составили свыше 120 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и девять автомобилей. Кроме того, в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Южно-Донецком направлении потери ВСУ за сутки превысили 120 человек
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли на Южно-Донецком направлении более 120 человек