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На Южно-Донецком направлении потери ВСУ за сутки превысили 120 человек

На Южно-Донецком направлении потери ВСУ за сутки превысили 120 человек - РИА Новости, 04.09.2023

На Южно-Донецком направлении потери ВСУ за сутки превысили 120 человек

Российские войска на Южно-Донецком направлении уничтожили более 120 украинских военнослужащих, две бронемашины и склад боеприпасов противника, сообщили в сводке РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T13:22

2023-09-04T13:22

2023-09-04T15:08

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российские войска на Южно-Донецком направлении уничтожили более 120 украинских военнослужащих, две бронемашины и склад боеприпасов противника, сообщили в сводке Минобороны РФ.По данным ведомства, на Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям украинских войск в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное ДНР."Потери противника составили свыше 120 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и девять автомобилей. Кроме того, в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)