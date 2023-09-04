https://ria.ru/20230904/spetsoperatsiya-1893999034.html

Самолеты ЧФ уничтожили в Черном море четыре катера с десантом ВСУ

Самолеты ЧФ уничтожили в Черном море четыре катера с десантом ВСУ - РИА Новости, 04.09.2023

Самолеты ЧФ уничтожили в Черном море четыре катера с десантом ВСУ

Российская военная авиация уничтожила в Черном море украинские катера с десантом, сообщается в сводке Минобороны. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T06:18

2023-09-04T06:18

2023-09-04T13:02

специальная военная операция на украине

черное море

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российская военная авиация уничтожила в Черном море украинские катера с десантом, сообщается в сводке Минобороны."Четвертого сентября 2023 года в ночное время в северо-западной части акватории Черного моря самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены четыре быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении мыса Тарханкут крымского побережья", — сказали в ведомстве.ВСУ уже предпринимали попытки высадиться в Крыму. Так, 30 августа военные ликвидировали четыре десантных судна ВСУ. В группу входило до 59 человек.В конце августа российская авиация уничтожила два украинских катера у острова Змеиный.

https://ria.ru/20230822/kater-1891539790.html

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черное море, россия, вооруженные силы украины, безопасность