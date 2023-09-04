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Самолеты ЧФ уничтожили в Черном море четыре катера с десантом ВСУ
Самолеты ЧФ уничтожили в Черном море четыре катера с десантом ВСУ - РИА Новости, 04.09.2023
Самолеты ЧФ уничтожили в Черном море четыре катера с десантом ВСУ
Российская военная авиация уничтожила в Черном море украинские катера с десантом, сообщается в сводке Минобороны. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T06:18
2023-09-04T06:18
2023-09-04T13:02
специальная военная операция на украине
черное море
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российская военная авиация уничтожила в Черном море украинские катера с десантом, сообщается в сводке Минобороны."Четвертого сентября 2023 года в ночное время в северо-западной части акватории Черного моря самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены четыре быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении мыса Тарханкут крымского побережья", — сказали в ведомстве.ВСУ уже предпринимали попытки высадиться в Крыму. Так, 30 августа военные ликвидировали четыре десантных судна ВСУ. В группу входило до 59 человек.В конце августа российская авиация уничтожила два украинских катера у острова Змеиный.
https://ria.ru/20230822/kater-1891539790.html
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черное море, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Самолеты ЧФ уничтожили в Черном море четыре катера с десантом ВСУ
МО РФ: авиация ЧФ уничтожила четыре катера с десантом ВСУ на западе Крыма