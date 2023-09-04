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Российские военные поразили пункт управления ВСУ под Времевкой

Российские военные поразили пункт управления ВСУ под Времевкой - РИА Новости, 04.09.2023

Российские военные поразили пункт управления ВСУ под Времевкой

Передовые подразделения ВС РФ при поддержке артиллерии поразили пункт управления ВСУ западнее Времевки, а также пункты временной дислокации украинских войск на... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T05:02

2023-09-04T05:02

2023-09-04T05:06

специальная военная операция на украине

старомайорское

угледар

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Передовые подразделения ВС РФ при поддержке артиллерии поразили пункт управления ВСУ западнее Времевки, а также пункты временной дислокации украинских войск на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке реактивной и ствольной артиллерии поражены пункт управления ВСУ западнее Времевки, пункты временной дислокации боевиков в Старомайорском, Новомихайловке, Угледаре и Константиновке Донецкой Народной Республики", — сказал он. Кроме того, экипажи российской бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией поразили места скопления живой силы и техники украинских войск в районах Урожайного, Старомайорского, совхоза "Октябрь" и севернее Владимировки.

старомайорское

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старомайорское, угледар, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность