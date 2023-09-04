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Российские военные поразили пункт управления ВСУ под Времевкой
Российские военные поразили пункт управления ВСУ под Времевкой - РИА Новости, 04.09.2023
Российские военные поразили пункт управления ВСУ под Времевкой
Передовые подразделения ВС РФ при поддержке артиллерии поразили пункт управления ВСУ западнее Времевки, а также пункты временной дислокации украинских войск на... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T05:02
2023-09-04T05:02
2023-09-04T05:06
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Передовые подразделения ВС РФ при поддержке артиллерии поразили пункт управления ВСУ западнее Времевки, а также пункты временной дислокации украинских войск на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке реактивной и ствольной артиллерии поражены пункт управления ВСУ западнее Времевки, пункты временной дислокации боевиков в Старомайорском, Новомихайловке, Угледаре и Константиновке Донецкой Народной Республики", — сказал он. Кроме того, экипажи российской бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией поразили места скопления живой силы и техники украинских войск в районах Урожайного, Старомайорского, совхоза "Октябрь" и севернее Владимировки.
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старомайорское, угледар, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Старомайорское, Угледар, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные поразили пункт управления ВСУ под Времевкой
ВС России поразили пункты временной дислокации ВСУ на Южнодонецком направлении