https://ria.ru/20230904/soveschanie-1894118504.html

Путин проведет совещание о программе развития дальневосточных городов

Путин проведет совещание о программе развития дальневосточных городов - РИА Новости, 04.09.2023

Путин проведет совещание о программе развития дальневосточных городов

Президент России Владимир Путин 5 сентября в режиме видео-конференц-связи проведет совещание по реализации программы развития дальневосточных городов, сообщает... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T16:19

2023-09-04T16:19

2023-09-04T16:19

россия

анадырь

магадан

владимир путин

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 5 сентября в режиме видео-конференц-связи проведет совещание по реализации программы развития дальневосточных городов, сообщает пресс-служба Кремля. "Глава государства в режиме видеоконференцсвязи проведет совещание по реализации программы развития дальневосточных городов (Анадырь, Магадан, Якутск)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230904/putin-1894114162.html

россия

анадырь

магадан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, анадырь, магадан, владимир путин