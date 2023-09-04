https://ria.ru/20230904/soveschanie-1894118504.html
Путин проведет совещание о программе развития дальневосточных городов
Путин проведет совещание о программе развития дальневосточных городов - РИА Новости, 04.09.2023
Путин проведет совещание о программе развития дальневосточных городов
Президент России Владимир Путин 5 сентября в режиме видео-конференц-связи проведет совещание по реализации программы развития дальневосточных городов, сообщает... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:19
2023-09-04T16:19
2023-09-04T16:19
россия
анадырь
магадан
владимир путин
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 5 сентября в режиме видео-конференц-связи проведет совещание по реализации программы развития дальневосточных городов, сообщает пресс-служба Кремля. "Глава государства в режиме видеоконференцсвязи проведет совещание по реализации программы развития дальневосточных городов (Анадырь, Магадан, Якутск)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230904/putin-1894114162.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анадырь, магадан, владимир путин
Россия, Анадырь, Магадан, Владимир Путин
Путин проведет совещание о программе развития дальневосточных городов
Путин по видеосвязи проведет совещание по развитию дальневосточных городов