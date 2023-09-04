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Глава МИД ФРГ призвала реформировать Совбез ООН и МУС - РИА Новости, 04.09.2023
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19:20 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/sovbez-1894175712.html
Глава МИД ФРГ призвала реформировать Совбез ООН и МУС
Глава МИД ФРГ призвала реформировать Совбез ООН и МУС - РИА Новости, 04.09.2023
Глава МИД ФРГ призвала реформировать Совбез ООН и МУС
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает необходимым реформировать ряд международных институтов, в том числе Совбез ООН и Международный... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T19:20
2023-09-04T19:20
в мире
германия
африка
латинская америка
анналена бербок
оон
международный уголовный суд
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БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает необходимым реформировать ряд международных институтов, в том числе Совбез ООН и Международный уголовный суд. "Подумайте о Совете безопасности ООН. В последний раз его реформировали 60 лет назад. С тех пор появилась не только объединенная Германия, но и около 60 государств пошли путем независимости - в Африке, Латинской Америке, в Азии. Эти государства справедливо требуют права голоса в принятии решений и места за столом переговоров", - сказала она в понедельник на конференции глав диппредставительств ФРГ, ее речь транслировал МИД в соцсети X (бывшая Twitter). По словам министра, вопрос реформирования касается также и международных финансовых институтов, органов здравоохранения и схожих с "Большой двадцаткой" форматов. При этом политик выделила среди прочих Римский статут Международного уголовного суда. "Если мы будем избегать таких вопросов, то появятся другие и ответят на них", - сказала она. Бербок отметила, что в случаях, когда Европа слишком слабо вступается в защиту своих предложений, Китай имеет преимущество.
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в мире, германия, африка, латинская америка, анналена бербок, оон, международный уголовный суд
В мире, Германия, Африка, Латинская Америка, Анналена Бербок, ООН, Международный уголовный суд
Глава МИД ФРГ призвала реформировать Совбез ООН и МУС

Бербок призвала реформировать Совбез ООН и МУС

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
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БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает необходимым реформировать ряд международных институтов, в том числе Совбез ООН и Международный уголовный суд.
"Подумайте о Совете безопасности ООН. В последний раз его реформировали 60 лет назад. С тех пор появилась не только объединенная Германия, но и около 60 государств пошли путем независимости - в Африке, Латинской Америке, в Азии. Эти государства справедливо требуют права голоса в принятии решений и места за столом переговоров", - сказала она в понедельник на конференции глав диппредставительств ФРГ, ее речь транслировал МИД в соцсети X (бывшая Twitter).
По словам министра, вопрос реформирования касается также и международных финансовых институтов, органов здравоохранения и схожих с "Большой двадцаткой" форматов. При этом политик выделила среди прочих Римский статут Международного уголовного суда.
"Если мы будем избегать таких вопросов, то появятся другие и ответят на них", - сказала она.
Бербок отметила, что в случаях, когда Европа слишком слабо вступается в защиту своих предложений, Китай имеет преимущество.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
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25 августа, 08:18
 
В миреГерманияАфрикаЛатинская АмерикаАнналена БербокООНМеждународный уголовный суд
 
 
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