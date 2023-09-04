https://ria.ru/20230904/sovbez-1894175712.html

Глава МИД ФРГ призвала реформировать Совбез ООН и МУС

Глава МИД ФРГ призвала реформировать Совбез ООН и МУС - РИА Новости, 04.09.2023

Глава МИД ФРГ призвала реформировать Совбез ООН и МУС

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает необходимым реформировать ряд международных институтов, в том числе Совбез ООН и Международный... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T19:20

2023-09-04T19:20

2023-09-04T19:20

в мире

германия

африка

латинская америка

анналена бербок

оон

международный уголовный суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867426505_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_8d0d6c11b2d2fe9c8b714c529ca01b50.jpg

БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает необходимым реформировать ряд международных институтов, в том числе Совбез ООН и Международный уголовный суд. "Подумайте о Совете безопасности ООН. В последний раз его реформировали 60 лет назад. С тех пор появилась не только объединенная Германия, но и около 60 государств пошли путем независимости - в Африке, Латинской Америке, в Азии. Эти государства справедливо требуют права голоса в принятии решений и места за столом переговоров", - сказала она в понедельник на конференции глав диппредставительств ФРГ, ее речь транслировал МИД в соцсети X (бывшая Twitter). По словам министра, вопрос реформирования касается также и международных финансовых институтов, органов здравоохранения и схожих с "Большой двадцаткой" форматов. При этом политик выделила среди прочих Римский статут Международного уголовного суда. "Если мы будем избегать таких вопросов, то появятся другие и ответят на них", - сказала она. Бербок отметила, что в случаях, когда Европа слишком слабо вступается в защиту своих предложений, Китай имеет преимущество.

https://ria.ru/20230825/sanctions-1892134264.html

германия

африка

латинская америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, африка, латинская америка, анналена бербок, оон, международный уголовный суд