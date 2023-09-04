https://ria.ru/20230904/soobschnik-1894014335.html

В Запорожской области задержали сообщника украинских диверсантов

В Запорожской области задержали сообщника украинских диверсантов - РИА Новости, 04.09.2023

В Запорожской области задержали сообщника украинских диверсантов

Сотрудники ФСБ задержали изготовителя бомб для украинской ДРГ, действовавшей в Запорожской области, сообщил Центр общественных связей ведомства. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T09:46

2023-09-04T09:46

2023-09-04T10:57

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали изготовителя бомб для украинской ДРГ, действовавшей в Запорожской области, сообщил Центр общественных связей ведомства."Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации пресечена деятельность гражданина Украины, 1968 года рождения, осуществлявшего сборку самодельных взрывных устройств для диверсионно-террористической группы, действовавшей на территории Запорожской области по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины", — говорится в релизе.По данным следствия, задержанный передал диверсантам несколько взрывных устройств, которые те применили при совершении терактов против полицейских и региональной администрации.Участников самой ДРГ задержали еще раньше. Следственный отдел управления ФСБ по Запорожской области возбудил в отношении них уголовное дело о теракте.Изготовителю бомб предъявили обвинение в приготовлении к теракту. При обыске его дома в Херсонской области изъяли пять килограммов взрывчатки, 17 электродетонаторов, три взрывателя замедленного действия и другие компоненты самодельных взрывных устройств.

https://ria.ru/20230831/drg-1893510197.html

https://ria.ru/20230727/terakt-1886708952.html

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), запорожская область, украина, безопасность, россия, министерство обороны украины