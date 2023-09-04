Искусственный интеллект от "Сбера" будет солировать в концерте на ВЭФ
© iStock.com / cyano66Выступление оркестра
© iStock.com / cyano66
Выступление оркестра
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Система искусственного интеллекта от "Сбера" впервые в мире станет солистом на концерте, который пройдет в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), в том числе планируется импровизация в режиме реального времени, говорится в сообщении кредитной организации.
"Во Владивостоке 10 сентября состоится первый в мире концерт, солировать в котором будет система искусственного интеллекта. Симфонию № 1, написанную музыкантом и композитором Петром Дрангой и получившую название "Космос", нейросеть от "Сбера" исполнит вместе с Большим симфоническим оркестром на Приморской сцене Мариинского театра. Концерт пройдет в рамках культурной программы VIII Восточного экономического форума", - сказано в сообщении.
Симфония состоит из четырех частей. В первой и второй частях солирующую партию исполнят музыканты-виртуозы из Китая, будут звучать заранее записанные партии, при этом нейросетевая модель будет управлять экспрессивностью исполнения непосредственно на сцене с помощью виртуального синтезатора.
Настоящую импровизацию от искусственного интеллекта в режиме реального времени зрители услышат в третьей и четвертой частях симфонии. В результате нейросеть является полноценным участником творческого процесса и соавтором композиции. Этот уникальный проект демонстрирует передовые технологии и разработки в сфере искусственного интеллекта, созданные в России, подчеркнули в Сбербанке.
Отмечается, что символизировать "нейромузыканта" будет техно-матрешка.
ВЭФ пройдет 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.