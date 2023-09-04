https://ria.ru/20230904/solist-1894148064.html

Искусственный интеллект от "Сбера" будет солировать в концерте на ВЭФ

Искусственный интеллект от "Сбера" будет солировать в концерте на ВЭФ - РИА Новости, 04.09.2023

Искусственный интеллект от "Сбера" будет солировать в концерте на ВЭФ

Система искусственного интеллекта от "Сбера" впервые в мире станет солистом на концерте, который пройдет в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), в том... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T18:03

2023-09-04T18:03

2023-09-04T18:03

восточный экономический форум (вэф)

вэф-2023

технологии

владивосток

сбер

дальний восток

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Система искусственного интеллекта от "Сбера" впервые в мире станет солистом на концерте, который пройдет в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), в том числе планируется импровизация в режиме реального времени, говорится в сообщении кредитной организации. "Во Владивостоке 10 сентября состоится первый в мире концерт, солировать в котором будет система искусственного интеллекта. Симфонию № 1, написанную музыкантом и композитором Петром Дрангой и получившую название "Космос", нейросеть от "Сбера" исполнит вместе с Большим симфоническим оркестром на Приморской сцене Мариинского театра. Концерт пройдет в рамках культурной программы VIII Восточного экономического форума", - сказано в сообщении. Симфония состоит из четырех частей. В первой и второй частях солирующую партию исполнят музыканты-виртуозы из Китая, будут звучать заранее записанные партии, при этом нейросетевая модель будет управлять экспрессивностью исполнения непосредственно на сцене с помощью виртуального синтезатора. Настоящую импровизацию от искусственного интеллекта в режиме реального времени зрители услышат в третьей и четвертой частях симфонии. В результате нейросеть является полноценным участником творческого процесса и соавтором композиции. Этот уникальный проект демонстрирует передовые технологии и разработки в сфере искусственного интеллекта, созданные в России, подчеркнули в Сбербанке. Отмечается, что символизировать "нейромузыканта" будет техно-матрешка. ВЭФ пройдет 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20230731/tekhnologii-1887288008.html

владивосток

дальний восток

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

восточный экономический форум (вэф), вэф-2023, технологии, владивосток, сбер, дальний восток