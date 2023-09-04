https://ria.ru/20230904/sochi-1894045336.html
Синоптики рассказали, когда наладится погода в Сочи
Синоптики рассказали, когда наладится погода в Сочи - РИА Новости, 04.09.2023
Синоптики рассказали, когда наладится погода в Сочи
Погода в Сочи наладится к вечеру вторника, температура достигнет комфортных отметок и продержится минимум две недели, сообщили РИА Новости в гидрометцентре... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T13:43
2023-09-04T13:43
2023-09-04T13:43
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
сочи
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40557/35/405573568_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2a40434287f0f4c24dbb5cb4cff305c1.jpg
СОЧИ, 4 сен – РИА Новости. Погода в Сочи наладится к вечеру вторника, температура достигнет комфортных отметок и продержится минимум две недели, сообщили РИА Новости в гидрометцентре Краснодарского края. Как пояснили в краевом гидрометцентре, ливни прекратятся в Сочи к вечеру 5 сентября. "Завтра к 16-17 часам должно все прекратиться, и будет хорошая, не жаркая погода", – сказал собеседник агентства. Он отметил, что комфортная температура в Сочи продержится минимум две недели. По данным регионального главка МЧС России, в Сочи до окончания суток понедельника действует штормовое предупреждение из-за ливней. Кроме дождей в этот период синоптики прогнозируют сильный ветер, оползни, выход рек из берегов, смерчи над морем от Магри до Веселого. На текущий момент, по информации краевого МЧС, сочинские реки на фоне ливней остаются в русле, инцидентов, связанных с непогодой, пока нет. Однако и власти, и спасатели рекомендуют жителям и туристам соблюдать простые правила безопасности в непогоду: не отдыхать у воды, не оставлять автомобили под рекламными конструкциями, не купаться в море во время шторма и не уходить в горы.
https://ria.ru/20230903/sochi-1893932448.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40557/35/405573568_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fbdfaf35aeda236089d01cd14e3cf5d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, сочи, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сочи, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Синоптики рассказали, когда наладится погода в Сочи
Гидрометцентр: непогода в Сочи прекратится к вечеру вторника
СОЧИ, 4 сен – РИА Новости. Погода в Сочи наладится к вечеру вторника, температура достигнет комфортных отметок и продержится минимум две недели, сообщили РИА Новости в гидрометцентре Краснодарского края.
Как пояснили в краевом гидрометцентре, ливни прекратятся в Сочи к вечеру 5 сентября. "Завтра к 16-17 часам должно все прекратиться, и будет хорошая, не жаркая погода", – сказал собеседник агентства.
Он отметил, что комфортная температура в Сочи продержится минимум две недели.
По данным регионального главка МЧС России
, в Сочи до окончания суток понедельника действует штормовое предупреждение из-за ливней. Кроме дождей в этот период синоптики прогнозируют сильный ветер, оползни, выход рек из берегов, смерчи над морем от Магри до Веселого.
На текущий момент, по информации краевого МЧС, сочинские реки на фоне ливней остаются в русле, инцидентов, связанных с непогодой, пока нет. Однако и власти, и спасатели рекомендуют жителям и туристам соблюдать простые правила безопасности в непогоду: не отдыхать у воды, не оставлять автомобили под рекламными конструкциями, не купаться в море во время шторма и не уходить в горы.
Пляжи в центре Сочи закрыли для купания