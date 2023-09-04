https://ria.ru/20230904/sochi-1894043036.html

В районе Сочи образовался серьезный транспортный затор

В районе Сочи образовался серьезный транспортный затор - РИА Новости, 04.09.2023

В районе Сочи образовался серьезный транспортный затор

Пробка в несколько километров образовалась по дороге из Сочи в Адлер, от выезда с Хосты движение транспорта останавливается, некоторые пассажиры автобусов... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T12:08

2023-09-04T12:08

2023-09-04T12:08

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адлер

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Пробка в несколько километров образовалась по дороге из Сочи в Адлер, от выезда с Хосты движение транспорта останавливается, некоторые пассажиры автобусов выходят и идут пешком, передает корреспондент РИА Новости. Днем в понедельник от выезда с Хосты до Кудепсты на трассе образовались заторы. Медленное движение начинается от Кудепсты по направлению к Адлеру, по улице Ленина пробка в Адлерском районе еще продолжается. В целом время в пути от Хосты до въезда в Адлер занимает чуть более часа. Некоторые люди, не дождавшись, выходят из пассажирских автобусов и идут пешком. По наблюдению корреспондента агентства, движение затрудняют периодические дожди. Согласного информации ГУ МЧС России Кубани, в Сочи до окончания понедельника объявлено штормовое предупреждение из-за ливней. По прогнозам синоптиков, на курорте пройдут грозовые ливни, сохранится риск формирования смерчей над морем от Магри до Веселого, во время дождей могут возникать оползни. Как сообщали РИА Новости в гидрометцентре края, погода на курорте наладится уже к вечеру вторника.

https://ria.ru/20230903/sochi-1893932448.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, сочи, адлер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)