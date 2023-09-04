https://ria.ru/20230904/sochi-1894043036.html
В районе Сочи образовался серьезный транспортный затор
В районе Сочи образовался серьезный транспортный затор - РИА Новости, 04.09.2023
В районе Сочи образовался серьезный транспортный затор
Пробка в несколько километров образовалась по дороге из Сочи в Адлер, от выезда с Хосты движение транспорта останавливается, некоторые пассажиры автобусов... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T12:08
2023-09-04T12:08
2023-09-04T12:08
туризм
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туризм
туристы
сочи
адлер
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Пробка в несколько километров образовалась по дороге из Сочи в Адлер, от выезда с Хосты движение транспорта останавливается, некоторые пассажиры автобусов выходят и идут пешком, передает корреспондент РИА Новости. Днем в понедельник от выезда с Хосты до Кудепсты на трассе образовались заторы. Медленное движение начинается от Кудепсты по направлению к Адлеру, по улице Ленина пробка в Адлерском районе еще продолжается. В целом время в пути от Хосты до въезда в Адлер занимает чуть более часа. Некоторые люди, не дождавшись, выходят из пассажирских автобусов и идут пешком. По наблюдению корреспондента агентства, движение затрудняют периодические дожди. Согласного информации ГУ МЧС России Кубани, в Сочи до окончания понедельника объявлено штормовое предупреждение из-за ливней. По прогнозам синоптиков, на курорте пройдут грозовые ливни, сохранится риск формирования смерчей над морем от Магри до Веселого, во время дождей могут возникать оползни. Как сообщали РИА Новости в гидрометцентре края, погода на курорте наладится уже к вечеру вторника.
https://ria.ru/20230903/sochi-1893932448.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, сочи, адлер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сочи, Адлер, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В районе Сочи образовался серьезный транспортный затор
Пробка в несколько километров образовалась по дороге из Сочи в Адлер