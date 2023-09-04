https://ria.ru/20230904/snaryad-1894120870.html

Снаряд ВСУ влетел в квартиру жилого дома в Донецке

Снаряд ВСУ влетел в квартиру жилого дома в Донецке - РИА Новости, 04.09.2023

Снаряд ВСУ влетел в квартиру жилого дома в Донецке

Один из снарядов ВСУ влетел в квартиру жилого дома в Донецке по улице Мира, другой разорвался у продуктового магазина в центре Донецка, находившиеся рядом... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T16:26

2023-09-04T16:26

2023-09-04T16:53

донецк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Один из снарядов ВСУ влетел в квартиру жилого дома в Донецке по улице Мира, другой разорвался у продуктового магазина в центре Донецка, находившиеся рядом автомобили полностью сгорели, сообщил корреспондент РИА Новости."В районе трех часов первый свист. Прилетело в районе или Розы (улицы Розы Люксембург - ред.), или Щорса. Потом еще был прилет... Поранили немного осколками у нас сотрудника на том доме, но слава богу, жива здорова", - рассказала консьерж пострадавшего дома Валентина.По ее словам, дом вибрировал от обстрелов, жители успели быстро эвакуироваться в подвал."Потом начались остальные... обстрелы. Очень сильно было, громко. Опустились в паркинг. Ощущение было, что часа полтора шел обстрел. Было очень страшно. Дом ходил ходуном, потом поняли, что попали в крышу", - добавила Валентина.Удары артиллерии пришлись по улице Мира и улице Розы Люксембург, это одни из центральных улиц Донецка. Сгорело несколько автомобилей, также пострадал продуктовый магазин.

https://ria.ru/20230904/ukraina-1893640006.html

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"Очень сильно, очень громко" – жительница Донецка об обстреле города со стороны ВСУ Один из снарядов ВСУ влетел в квартиру жилого дома в Донецке по улице Мира, другой разорвался у продуктового магазина в центре Донецка, находившиеся рядом автомобили полностью сгорели, сообщил корреспондент РИА Новости. 2023-09-04T16:26 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, вооруженные силы украины, происшествия